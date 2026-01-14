Grijanje radi, a stan je hladan? Ova navika može napraviti ogromnu razliku

Iako su radijatori uključeni, mnogi se i dalje žale na hladne stanove i sve veće račune za energiju. Rješenje, koje na prvi pogled djeluje banalno, često se krije u svakodnevnim navikama, osobito u načinu na koji koristimo vrata između prostorija. Pravilno zatvaranje vrata može pomoći da se toplina zadrži ondje gdje je potrebna i da se pritom smanji potrošnja energije. Kako troškovi grijanja stalno rastu, sve je više onih koji primjećuju da ni pojačano grijanje ne donosi željenu toplinu. Ipak, postoji jednostavna mjera koju mnogi zanemaruju, a koja može imati velik učinak. Pitanje treba li u stanu držati vrata otvorenima ili zatvorenima često se raspravlja na društvenim mrežama i forumima. Mnogi smatraju da će otvorena vrata omogućiti ravnomjernu raspodjelu toplog zraka, no praksa pokazuje suprotno, piše Fenix.

Kako objašnjava energetska tvrtka EnBW, kroz otvorena vrata toplina se brzo gubi prema hladnijim dijelovima stana, poput hodnika. Time se rasipa energija, ali se ujedno povećava i mogućnost stvaranja vlage i plijesni. Stručnjaci ističu da topli zrak može zadržati više vlage od hladnog, a kada takav zrak dospije u hladniju prostoriju, vlaga se kondenzira na zidovima. Upravo takvi uvjeti pogoduju razvoju plijesni, upozorava Udruga privatnih investitora u gradnji (Verband Privater Bauherren – VPB). Zaključak je jednostavan: zatvaranjem vrata između prostorija toplina se učinkovitije zadržava, smanjuju se gubici energije i rizik od vlage. Ova mala promjena u navikama može rezultirati ugodnijom temperaturom u domu i nižim računima za grijanje.