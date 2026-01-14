Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POSTOJI JEDNOSTAVAN TRIK

Grijanje radi, a stan je hladan? Ova navika može napraviti ogromnu razliku

Hep Toplinarstvo započelo s uključivanjem grijanja
Dubravka Petric/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
14.01.2026.
u 12:48

Kako troškovi grijanja stalno rastu, sve je više onih koji primjećuju da ni pojačano grijanje ne donosi željenu toplinu

Iako su radijatori uključeni, mnogi se i dalje žale na hladne stanove i sve veće račune za energiju. Rješenje, koje na prvi pogled djeluje banalno, često se krije u svakodnevnim navikama, osobito u načinu na koji koristimo vrata između prostorija. Pravilno zatvaranje vrata može pomoći da se toplina zadrži ondje gdje je potrebna i da se pritom smanji potrošnja energije. Kako troškovi grijanja stalno rastu, sve je više onih koji primjećuju da ni pojačano grijanje ne donosi željenu toplinu. Ipak, postoji jednostavna mjera koju mnogi zanemaruju, a koja može imati velik učinak. Pitanje treba li u stanu držati vrata otvorenima ili zatvorenima često se raspravlja na društvenim mrežama i forumima. Mnogi smatraju da će otvorena vrata omogućiti ravnomjernu raspodjelu toplog zraka, no praksa pokazuje suprotno, piše Fenix.

Kako objašnjava energetska tvrtka EnBW, kroz otvorena vrata toplina se brzo gubi prema hladnijim dijelovima stana, poput hodnika. Time se rasipa energija, ali se ujedno povećava i mogućnost stvaranja vlage i plijesni. Stručnjaci ističu da topli zrak može zadržati više vlage od hladnog, a kada takav zrak dospije u hladniju prostoriju, vlaga se kondenzira na zidovima. Upravo takvi uvjeti pogoduju razvoju plijesni, upozorava Udruga privatnih investitora u gradnji (Verband Privater Bauherren – VPB). Zaključak je jednostavan: zatvaranjem vrata između prostorija toplina se učinkovitije zadržava, smanjuju se gubici energije i rizik od vlage. Ova mala promjena u navikama može rezultirati ugodnijom temperaturom u domu i nižim računima za grijanje.

Jutros je uklonjena najviša jelka u Zagrebu: Pogledajte prizore
Ključne riječi
toplina radijator zima grijanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!