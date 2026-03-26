Vožnja u leru ili motorno kočenje? Odgovor ovisi o jednoj stvari, a ovo kažu stručnjaci

Iako se među vozačima još uvijek može čuti savjet da se pri spuštanju nizbrdo ili usporavanju prebaci u ler, suvremeni automobili pokazuju da takva praksa više nema stvarnog smisla. Ono što je nekad bilo korisno kod starijih vozila danas može imati suprotan učinak – povećati potrošnju i smanjiti sigurnost.

Kako piše Autoportal, kod starijih automobila s karburatorima motor je trošio gorivo čak i bez pritiska na gas, pa je vožnja u praznom hodu u nekim situacijama mogla donijeti minimalnu uštedu. No razvoj elektroničkog ubrizgavanja potpuno je promijenio način rada motora.

U modernim vozilima, kada vozač otpusti papučicu gasa dok je automobil u brzini, sustav često u potpunosti prekida dovod goriva. To znači da tijekom tzv. motornog kočenja potrošnja može biti gotovo nula. Suprotno tome, vožnja u leru zahtijeva stalno ubrizgavanje goriva kako bi motor ostao u radu, što dugoročno povećava potrošnju.

Osim uštede goriva, motorno kočenje ima i važne sigurnosne prednosti. Otpor motora prirodno usporava vozilo i smanjuje opterećenje na kočnicama, čime se produžuje njihov vijek i smanjuje rizik od pregrijavanja, osobito na dugim nizbrdicama. Ujedno, vozač zadržava punu kontrolu nad vozilom i može odmah reagirati u nepredviđenim situacijama.

Vožnja u leru, s druge strane, smanjuje tu kontrolu jer zahtijeva dodatnu reakciju za ponovno ubacivanje u brzinu. U prometu to može značiti gubitak dragocjenih sekundi. Također, češće prebacivanje između lera i brzine dodatno opterećuje spojku i mjenjač, što može povećati troškove održavanja.