Mnogi Hrvati obožavaju ovaj štetni doručak: Znanstvenici otkrili 'vječne' kemikalije koje truju organizam

Visoke razine toksičnih "vječnih" kemikalija pronađene su u proizvodima od žitarica širom Europe, a glavni razlog njihova prisustva je korištenje pesticida. Istraživanje provedeno od strane Pesticide Action Network Europe (PAN) pokazalo je da su žitarice za doručak među najzagađenijim prehrambenim proizvodima, s prosječnim koncentracijama koje su bile čak 100 puta veće nego u vodi iz slavine, prenosi Guardian. Studija je otkrila prisutnost trifluorooctene kiseline (TFA), kemikalije koja nastaje razgradnjom pesticida koji sadrže Pfas kemikalije u tlu. TFA je pronađena u žitaricama za doručak, popularnim slasticama, tjestenini, kroasanima, kruhu, bilo bijelom ili integralnom, te u brašnu.

Per- i poli- fluoroalkilne tvari (Pfas) su skupina kemikalija koje se koriste u proizvodnji i dodaju potrošačkim proizvodima još od 1950-ih godina. Poznate su kao "forever" kemikalije jer im je potrebno nekoliko stotina pa i tisuća godina da se razgrade nakon što proizvodi u kojima su korištene budu odbačeni. To znači da ako ove kemikalije dospiju u tlo ili vodu, što se često događa, mogu ostati tamo stoljećima. Utjecaj tih kemikalija na ljudsko zdravlje i okoliš tek se počinje razjašnjavati, a nove studije redovito ukazuju na povezanost s bolestima poput raka.

TFA je reprotoksična tvar, što znači da može naštetiti reproduktivnom sustavu, plodnosti i fetalnom razvoju. Također je povezana s negativnim utjecajem na štitnjaču, jetru i imunološki sustav. Aktivisti pozivaju vlade da postave strože sigurnosne granice za TFA i zabrane sve pesticidne proizvode koji sadrže Pfas kemikalije, kao i druge izvore TFA. Trenutno, vlade ne prate prisutnost TFA u hrani.

Istraživanje je analiziralo 65 konvencionalnih proizvoda od žitarica kupljenih u 16 europskih zemalja, što je prvo takvo istraživanje na razini EU-a. Prethodna izvješća već su otkrila visoke razine TFA u vinu i određeno zagađenje u vodi iz slavine. TFA je topiva u vodi, što znači da je biljke mogu usvojiti iz tla.

TFA je otkrivena u 81,5% uzoraka (53 od 65 uzoraka) u 16 europskih zemalja, s visokim razinama kontaminacije. Proizvodi od pšenice bili su znatno više zagađeni od drugih proizvoda na bazi žitarica. Najveće razine TFA pronađene su u irskim žitaricama za doručak, a slijede belgijski integralni kruh, njemački integralni kruh, te francuski baget. TFA je pronađena u širokom rasponu proizvoda, od špageta do scones-a sa sirom i medenjaka.

„Svi ljudi su izloženi TFA putem više kanala, uključujući hranu i pitku vodu. Naši nalazi naglašavaju hitnu potrebu za trenutnom zabranom pesticida koji sadrže Pfas kako bi se zaustavilo daljnje zagađenje prehrambenog lanca“, izjavila je Salomé Roynel, politička službenica u PAN Europe. Angeliki Lysimachou, voditeljica za znanost i politiku u PAN Europe, istaknula je: „Svi uzorci bili su iznad maksimalnog dozvoljenog ograničenja ostataka. Ne smijemo izlagati djecu reprotoksičnim kemikalijama. Ovo zahtijeva hitnu akciju.“