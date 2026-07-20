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NEVJEROJATNO

Novi posao iz snova u Njemačkoj: Tvornica čipova zapošljava tisuću novih radnika, zovu je pogon budućnosti

FILE PHOTO: Mercedes presents motor technology for premium AMG models at Berlin plant, Germany
Axel Schmidt/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
20.07.2026.
u 19:00

Direktor tvrtke Jochen Hanebeck istaknuo je kako otvaranje tvornice predstavlja prekretnicu za Dresden, Njemačku i tehnološki suverenu Europu

Njemački tehnološki div Infineon otvorio je novu tvornicu čipova u Dresdenu, najveću pojedinačnu investiciju u povijesti tvrtke, vrijednu oko pet milijardi eura, izvijestila je Njemačka novinska agencija (dpa). Tvornica “Smart Power Fab” zapošljava tisuću novih radnika i trebala bi udvostručiti proizvodne kapacitete Infineona u Njemačkoj, piše Fenix.

Direktor tvrtke Jochen Hanebeck istaknuo je kako otvaranje tvornice predstavlja prekretnicu za Dresden, Njemačku i tehnološki suverenu Europu. Radovi su dovršeni tri mjeseca prije planiranog roka, a od polaganja kamena temeljca početkom svibnja 2023. prošlo je nešto više od tri godine.

Infineon u Dresdenu planira proizvoditi poluvodiče za električne automobile, obnovljive izvore energije, podatkovne centre i industrijska postrojenja. Čipovi će se izrađivati na silicijskim pločicama promjera 300 milimetara. -Svi želimo ojačati Europu kao središte za industriju poluvodiča- rekao je Hanebeck, dodajući da je za to nužno ubrzati postupke i smanjiti birokraciju.

Dolaskom tajvanskog giganta TSMC-a te širenjem proizvodnje tvrtki Infineon i Globalfoundries očekuje se da će broj zaposlenih u industriji poluvodiča u Europi do 2040. dosegnuti oko 100.000.

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Njemačka Barkod

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