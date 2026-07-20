Za koliko se može dobiti dobar rabljeni auto? 'Ispod ove cifre ne ide'

Korisnik Reddita pod nadimkom "Cr0Maister" nedavno je na subredditu r/croautomobili pokrenuo vječnu temu - isplati li se otići u Njemačku po rabljeni automobil. S budžetom od 20 do 25 tisuća eura, cilja na Škodu Octaviju i vjeruje da za taj novac može dobiti znatno bolji primjerak nego na domaćem tržištu. Njegov plan je jednostavan: otići avionom ili busom, pronaći auto i sam ga dovesti u Hrvatsku. Zatražio je savjete o cijeloj proceduri, isplativosti i plaćanju uvoznih davanja, a zajednica mu je ponudila pregršt korisnih, ali i oprečnih iskustava.

Mnogi korisnici podijelili su iznimno pozitivna iskustva, a gotovo svi se slažu u jednom - odabir pouzdane i kvalitetne auto-kuće je 70 posto posla. Najpopularniji komentar opisuje gotovo idealan scenarij kupnje "na neviđeno". "Uzeo sam jednosmjernu avionsku kartu i otišao po njega, oni mi riješili tablice i svu papirologiju, sjeo u auto, dovezao ga doma i evo već preko godinu dana i 20 tisuća kilometara me odlično služi", napisao je jedan korisnik. Drugi su potvrdili slične priče, navodeći kako su im prodavači rezervirali automobile bez kapare čim su čuli da dolaze iz Hrvatske, pa čak i dostavili vozilo s izvoznim tablicama pred hotel.

Zajednica je ponudila i nekoliko zlatnih pravila. Jedno od njih je da su cijene povoljnije što se ide sjevernije, pa je tako Berlin često jeftiniji od Münchena. Također, naglašava se važnost traženja vozila s oznakom "unfallfrei", što znači da nije imalo sudar. Najsigurnija opcija, kažu iskusniji, kupnja je vozila vraćenih s leasinga koja prodaju auto-kuće s njemačkim prezimenom, uz upozorenje da se izbjegavaju prodavači "sa šljunčanog placa".

Ipak, nije svako iskustvo bajno. Jedan korisnik podijelio je znatno realniju i trezveniju priču koja služi kao važno upozorenje. S identičnim budžetom od 20 do 25 tisuća eura, u okolici Düsseldorfa pronalazio je samo "trknute" automobile, vozila iz rent-a-cara ili vraćena s leasinga u lošem stanju i pred servisom. Objasnio je da su automobili poput Octavije u Njemačkoj često radna vozila koja koriste "šljakići", dok su očuvaniji primjerci skuplji modeli poput Audija i Mercedesa koje voze menadžeri i programeri. Tek kada je podigao budžet na 30 tisuća eura, počeo je nailaziti na automobile u dobrom stanju.

Ova rasprava posebno je aktualna u vrijeme kada cijene novih automobila rastu, dijelom i zbog novih EU regulativa koje zahtijevaju ugradnju skuplje sigurnosne opreme. Uvoz rabljenog vozila stoga se mnogima čini kao sve primamljivija opcija. No, važno je znati da uvoz nosi i troškove, od kojih je najveći Posebni porez na motorna vozila (PPMV). Općenito pravilo je da se uvoz najviše isplati za vozila u cjenovnom rangu od 8.000 do 25.000 eura, ali samo ako je konačna ušteda, nakon svih davanja, dovoljno velika da opravda trud i rizik.

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*uz korištenje AI-ja