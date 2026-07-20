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Znanstvenici otkrili kako brže proći kroz prometnu gužvu: Nikad ne mijenjajte traku!

Zagreb: Velika gužva na naplatnoj postaji Lučko
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Vedran Balen
20.07.2026.
u 14:59

Ključ je u održavanju sigurnog razmaka između vozila, mirnoj vožnji, razmaku i strpljenju, savjetuje struka

Prometna gužva mnogima je jedan od najstresnijih dijelova dana, no znanstvenici tvrde da postoji način kako smanjiti vrijeme provedeno u koloni. Iako se vozačima često čini da će brže stići na odredište ako neprestano prelaze iz jedne prometne trake u drugu, matematika pokazuje da je takav osjećaj najčešće pogrešan, prenosi Daily Mail.

Na to upozorava dr. Randa Herzallah, koja ističe da svaka promjena prometne trake uzrokuje reakciju drugih vozača. Oni moraju prilagoditi brzinu ili zakočiti, a kada isto radi veći broj sudionika u prometu nastaju tzv. prometni valovi koji dodatno usporavaju kolonu. Ono što pojedincu izgleda kao pametan potez, u konačnici može pogoršati uvjete za sve.

Umjesto toga, znanstvenica preporučuje tri jednostavna pravila. Prvo je održavanje sigurnog razmaka između vozila, drugo mirno i postupno ubrzavanje te kočenje, a treće odolijevanje iskušenju da se neprestano traži „brža“ prometna traka. Prema njezinim riječima, cilj nije agresivnijom vožnjom nadmudriti ostale sudionike u prometu, nego pridonijeti stabilnijem prometnom toku. Upravo takav način vožnje, pokazuje primijenjena matematika, dugoročno omogućuje brži dolazak na odredište.

U međuvremenu, druga skupina istraživača smatra da bi dulje čekanje na crvenom svjetlu moglo potaknuti dio građana da češće koriste javni prijevoz, bicikl ili pješačenje. Njihove simulacije pokazuju da bi smanjenje vremena zelenog svjetla za automobile za 10 do 20 posto moglo promijeniti navike putnika bez velikih ulaganja u prometnu infrastrukturu. Takva bi mjera, doduše, vozačima produžila svakodnevna putovanja za nekoliko minuta, ali bi dugoročno mogla pridonijeti održivijem i učinkovitijem gradskom prometu.

Ključne riječi
prometna gužva promet gužva

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