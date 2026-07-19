Novi kineski auto stiže krajem godine: Luksuz na četiri kotača prodavat će po smiješnoj cijeni, ovo su detalji

Kineski proizvođač električnih vozila Xpeng širi ponudu u Europi s novim kompaktnim crossoverom L03, koji kombinira praktičnost SUV-a i sportski izgled kupea. Vozilo je dugo 4,65 metara, a ideja je koncept premium automobila učiniti dostupnim i u kompaktnijoj klasi po kineskoj cijeni, piše HAK.

L03 dolazi s pogonom od 245 do 387 KS, uz mogućnost stražnjeg ili pogona na sve kotače, a baterije kapaciteta 58 ili 71 kWh omogućuju domet do 445, odnosno 520 kilometara prema WLTP-u. Unatoč platformi od “samo” 400 volti, električni crossover puni se impresivnom snagom do 238 kW, što znači da se baterija od 10 do 80 posto može napuniti za manje od 20 minuta. Cijena osnovnog modela na europskim tržištima starta od 38.500 eura.

Xpeng je u pripremi i range extender verziju. Tada 1,5-litreni benzinski motor opskrbljuje bateriju od 37 kWh, pokreće stražnju osovinu i omogućuje ukupni doseg do 1000 kilometara, od čega više od 200 kilometara isključivo električno. Detalji o cijeni ovog modela još nisu objavljeni.

Unutrašnjost L03 zadržava klasičan kineski dizajn, ali s luksuznijim uređenjem. Prtljažni prostor od 539 litara može se proširiti preklapanjem stražnjih sjedala, a dodatni frunk sprijeda nudi 102 litre. Najmanji Xpeng stiže na europsko tržište krajem godine i već sada izaziva zanimanje zbog kombinacije dometa, brzog punjenja i konkurentne cijene.