Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 84
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PAMET U GLAVU

Mnogi ovo ne rade nakon dana na plaži, ali stručnjaci upozoravaju: 'Nije dovoljno samo otresti ručnik'

Zadar: Sve je više kupača na zadarskim plažama
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
19.07.2026.
u 14:00

Ručnik na plaži ne zadržava samo pijesak i vodu, u tkaninu se upijaju i ostatci krema, ulja, soli i znoja

Većina ljudi nakon dana provedenog na plaži ručnik samo otrese od pijeska i spakira u torbu ili prtljažnik, no upravo ta navika može prouzročiti neugodne posljedice. Morska voda, znoj, ostaci kreme za sunčanje i druge nečistoće i dalje ostaju u tkanini, a problem postaje vidljiv tek sljedeći dan.

Kako piše Metropolitan.si, stručnjaci upozoravaju da je najveća pogreška ostavljanje mokrih ručnika u zatvorenoj torbi ili automobilu. Vlaga i toplina stvaraju idealne uvjete za razvoj neugodne bakterijske flore i mirisa vlage. Kako bi se to spriječilo, odmah po dolasku s plaže ručnik treba izvaditi, razgrnuti i pustiti da se potpuno osuši.

Prije pranja, dobro je vani otresti pijesak. Ako je ručnik mokar i pun pijeska, najbolje je prvo ga osušiti jer se suh pijesak puno lakše uklanja nego mokar, a time se štiti i perilica od sitnih čestica koje mogu dospijeti u mehanizam. Ručnik na plaži ne zadržava samo pijesak i vodu, u tkaninu se upijaju i ostatci krema, ulja, soli i znoja. Ako se isti ručnik koristi nekoliko dana zaredom bez pranja, može postati tvrd, izgubiti svježinu i usmrditi se. Savjet stručnjaka jest da ručnike perete češće pod uvjetom da su vlažni, koristi ih više osoba ili su vidno prljavi.

Ne treba zaboraviti ni torbu za plažu. U njoj se nakupljaju pijesak, vlaga i sol, osobito ako svaki dan iznova nosite mokre ručnike i kupaći kostim. Redovito je ispraznite, očistite i osušite prije sljedeće uporabe.

Policija provjeravala romobile, oduzela jedan koji ide 80 kilometara na sat
Ključne riječi
kupanje plaža ručnik Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!