Mnogi ovo ne rade nakon dana na plaži, ali stručnjaci upozoravaju: 'Nije dovoljno samo otresti ručnik'

Većina ljudi nakon dana provedenog na plaži ručnik samo otrese od pijeska i spakira u torbu ili prtljažnik, no upravo ta navika može prouzročiti neugodne posljedice. Morska voda, znoj, ostaci kreme za sunčanje i druge nečistoće i dalje ostaju u tkanini, a problem postaje vidljiv tek sljedeći dan.

Kako piše Metropolitan.si, stručnjaci upozoravaju da je najveća pogreška ostavljanje mokrih ručnika u zatvorenoj torbi ili automobilu. Vlaga i toplina stvaraju idealne uvjete za razvoj neugodne bakterijske flore i mirisa vlage. Kako bi se to spriječilo, odmah po dolasku s plaže ručnik treba izvaditi, razgrnuti i pustiti da se potpuno osuši.

Prije pranja, dobro je vani otresti pijesak. Ako je ručnik mokar i pun pijeska, najbolje je prvo ga osušiti jer se suh pijesak puno lakše uklanja nego mokar, a time se štiti i perilica od sitnih čestica koje mogu dospijeti u mehanizam. Ručnik na plaži ne zadržava samo pijesak i vodu, u tkaninu se upijaju i ostatci krema, ulja, soli i znoja. Ako se isti ručnik koristi nekoliko dana zaredom bez pranja, može postati tvrd, izgubiti svježinu i usmrditi se. Savjet stručnjaka jest da ručnike perete češće pod uvjetom da su vlažni, koristi ih više osoba ili su vidno prljavi.

Ne treba zaboraviti ni torbu za plažu. U njoj se nakupljaju pijesak, vlaga i sol, osobito ako svaki dan iznova nosite mokre ručnike i kupaći kostim. Redovito je ispraznite, očistite i osušite prije sljedeće uporabe.