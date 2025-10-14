Naši Portali
POTPUNA DIGITALIZACIJA

Nova Mazda 6 samo na struju, s dometom do 550 kilometara

Autor
Mladen Milčić
14.10.2025.
u 07:00

Japanski novitet dolazi sa 258 KS i LFP baterijom od 68,8 kWh te sa 245 konjskih snaga i NMC baterijom od 80 kWh. Nova Mazda 6e košta od 43.500 eura

Nova, četvrta generacija Mazde 6 stigla je u Hrvatsku. No, za razliku od popularnih prethodnih generacija japanske limuzine D segmenta koje su bile pokretane benzinskim i dizelskim motorima, nova Mazda 6e dolazi isključivo uz električni pogon. Potpuni je to Mazdin zaokret s novom elektrificiranom tehnologijom, uz mnoga nova digitalna rješenja u unutrašnjosti, ali ipak uz prepoznatljivi Kodo dizajnerski stil. S dužinom od 492 centimetra i međuosovinskim razmakom od 290 cm još je prostranija od prethodnice, uz još dinamičniji kupeovski dizajn. Posebni dizajnerski detalji automobila uključuju inventivan svjetlosni potpis. Vrata bez okvira i integrirane ručke te mali električni stražnji spojler koji se automatski podiže pri 90 km/h ili pritiskom tipke dio su sportskog štiha.

I u unutrašnjosti je mnogo novosti, prije svega potpuna digitalizacija upravljačkih funkcija uz pametan kokpit koji je maksimalno usmjeren na vozača sa svojim središnjim prilagodljivim 14,6-inčnim zaslonom osjetljivim na dodir, 10,2-inčnim digitalnim mjeračem i 50-inčnim zaslonom proširene stvarnosti (Head-Up Display) koji projicira ključne informacije, poput navigacije i brzine, izravno u vozačevo vidno polje. Završna obrada i materijali poput fine kože i antilop tkanine djeluju zaista luksuzno, i vizualno i pod rukom. Prostranost je i na prednjim i na stražnjim sjedalima odlična, dok je stražnji prtljažnik ipak nešto manji od konkurencije - 336 litara do 1074 l (uz preklopljene naslone stražnjih sjedala). No, praktična su peta vrata i prednji prtljažnik od 77 litara. U ponudi su dvije verzije - EV sa 258 KS i LFP baterijom kapaciteta 68,8 kWh uz 479 km dosega i EV Long range sa 245 KS i NMC baterijom od 80 kWh s dosegom do 552 km. Snažnija verzija do 100 km/h stiže za 7,6 sekundi i ima 175 km/h maksimalne brzine. Cijene kreću od 43.500 eura za EV verziju uz vrlo bogatu Takumi opremu i 45.100 eura za EV Long Range verziju. Za Takumi plus opremu doplata je 1950 eura. 
Barkod novo na tržištu električni auti Mazda

