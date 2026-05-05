Izbjegnite štetočine: Stručnjaci savjetuju da ovo voće obavezno držite u autu tijekom toplijih dana

Dolaskom toplijih dana povećava se aktivnost pauka, a stručnjaci upozoravaju da se oni ne zadržavaju samo u domovima i vrtovima, nego mogu pronaći put i do automobila. Vozilo im može biti privlačno jer nudi tamna, zaklonjena i mirna mjesta za skrivanje, osobito u ventilacijskim otvorima, prtljažniku ili oko brtvi prozora..

Vozačima se zato savjetuje jednostavan trik – korištenje kore limuna. Kako piše Express, pauci imaju vrlo osjetljiv njuh i ne podnose jake mirise, osobito citrusne. Kore limuna mogu se staviti na diskretna mjesta u automobilu, primjerice na pod ili u blizinu ventilacije, a može se napraviti i prirodni sprej tako da se kore limuna preliju kipućom vodom, ostave preko noći i potom tekućina ulije u bočicu s raspršivačem.

Sličan učinak mogu imati i kore naranče, limete ili grejpa, kao i mirisi metvice, čajevca, cimeta ili octa. Stručnjaci pritom ističu da je važno održavati automobil čistim jer ostaci hrane, vrećice i ambalaža mogu privući insekte, a za njima dolaze i pauci.

Posebnu pozornost treba obratiti na ventilacijske otvore i gumene brtve oko prozora i prtljažnika, jer upravo kroz takva mjesta pauci mogu ući u vozilo. Ako su brtve oštećene, dobro ih je zamijeniti, a prozore uvijek treba potpuno zatvoriti.

Ako se pauk ipak pojavi tijekom vožnje, najvažnije je ostati smiren i zadržati kontrolu nad vozilom. Nagla reakcija može biti opasnija od samog pauka, pa je najbolje, ako je moguće, sigurno se zaustaviti i tek tada ga ukloniti.