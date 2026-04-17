Ovim navikama doslovno mamite hakere, stručnjak savjetuje: 'Jedna stvar može eliminirati rizik'

Ako ste se umorili od smišljanja jakih lozinki svaki put kada otvarate novi račun, potpuno je razumljivo. Čini se da svaka stranica zahtijeva vlastitu složenu kombinaciju posebnih znakova, zbog čega je gotovo nemoguće stvoriti snažnu lozinku i kasnije je zapamtiti. Možda ste čak počeli zapisivati sve svoje lozinke u bilješke na mobitelu samo da biste ih imali na jednom mjestu. Ako vam ovo zvuči poznato, mogli biste ugroziti svoju digitalnu sigurnost, a situacija u Hrvatskoj pokazuje da su prijetnje sve veće. Tijekom 2025. godine zabilježen je porast kibernetičkih incidenata od gotovo 36 posto, pri čemu su najčešći bili phishing napadi kojima se kradu osjetljivi podaci. Upravo u takvom okruženju, navika korištenja iste lozinke postaje iznimno opasna.

U ranijem izvještavanju HuffPosta, više stručnjaka za sigurnost podataka preporučilo je korištenje upravitelja lozinki, a jedan od njih bio je Aaron Pritz, izvršni direktor tvrtke za kibernetičku sigurnost Reveal Risk. On ističe da je ponavljanje lozinki jedna od najčešćih i najopasnijih pogrešaka koje ljudi čine. "Kada dođe do curenja podataka na jednoj stranici, napadači nemaju samo vaše podatke za tu stranicu. Oni imaju kostur-ključ koji će pokušati iskoristiti svugdje drugdje", objasnio je Pritz. Razmjere ovog problema potvrđuje i nedavno otkriće baze podataka sa 184 milijuna jedinstvenih kombinacija korisničkih imena i lozinki za servise poput Googlea, Mete i Applea.

Čak i ako koristite jednu lozinku s mnogo varijacija, jer su vam dovoljno slične da ih zapamtite, niste sigurni. Ponekad je promijenite dodavanjem uskličnika, velikog slova ili nekoliko nasumičnih brojeva, no iako su vaše lozinke tehnički različite, vješt napadač moći će otkriti uzorak i potencijalno pristupiti većem broju vaših računa. "Dobar upravitelj lozinki u potpunosti eliminira taj rizik, generirajući jedinstvene, složene lozinke koje nikada ne morate pamtiti ni upisivati", objasnio je Pritz. U svojoj srži, upravitelj lozinki sigurno stvara i pohranjuje jedinstvene, jake lozinke za vas, čime vas oslobađa muke smišljanja i pamćenja podataka za svaki račun, a ujedno čini vaše lozinke težima za pogađanje i automatski ispunjava podatke za prijavu, čineći cijeli proces bržim i lakšim.

Ako vas brine držanje svih informacija na jednom mjestu, Pritz ima dobar argument: "Razumijem tu zabrinutost, ali prednosti nadmašuju rizik kada uzmete u obzir kako se lozinke već sada koriste i pohranjuju: na ljepljivom papiriću ispod tipkovnice, u proračunskoj tablici ili u Apple bilješkama. Pitanje nije treba li centralizirati svoje podatke, već radite li to na siguran način."