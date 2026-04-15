Europska zemlja kroz koju putuju brojni Hrvati uvodi taksu za prolazak? Evo koliko će vozači morati iskeširati

Švicarska bi uskoro mogla uvesti novu naknadu za vozače koji samo prolaze kroz zemlju, a cilj je smanjiti gužve i rasteretiti prometnu infrastrukturu na ključnim tranzitnim rutama prema jugu Europe. Kako piše t-online, najveći pritisak već godinama trpe pravci poput tunela Gotthard i prijevoja Brenner Pass, osobito tijekom blagdana kada nastaju višesatne kolone. Novi prijedlog predviđa uvođenje tzv. tranzitne takse koja bi se odnosila prvenstveno na strane vozače, primjerice one na putu prema Italiji.

Švicarski parlament već je dao zeleno svjetlo inicijativi, a ministar prometa Albert Rösti sada treba razraditi konkretan model. Procjenjuje se da bi naknada iznosila oko 21 švicarski franak (oko 23 eura), uz postojeću godišnju vinjetu od 40 franaka koja ostaje obavezna.

Razmatra se i fleksibilni sustav naplate. Cijena bi mogla varirati ovisno o gustoći prometa i dobu dana, pa bi vikendom i tijekom turističkih špica bila viša nego radnim danom. Time se želi potaknuti ravnomjerniji raspored prometa.

Prema podacima ADAC, čak trećinu prometa preko Alpa čine tranzitni putnici, a gotovo polovica koristi upravo Gotthard. Upravo zbog toga vlasti traže rješenja za smanjenje opterećenja. Ipak, kritičari upozoravaju da bi nova naknada najviše pogodila turiste te da je upitno hoće li uopće smanjiti promet, jer će mnogi vozači radije platiti dodatni trošak nego birati dulje alternativne rute.