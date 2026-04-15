Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZA TRANZITNE PUTNIKE

Europska zemlja kroz koju putuju brojni Hrvati uvodi taksu za prolazak? Evo koliko će vozači morati iskeširati

Cesta, autocesta
unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
15.04.2026.
u 17:00

Razmatra se i fleksibilni sustav naplate. Cijena bi mogla varirati ovisno o gustoći prometa i dobu dana, pa bi vikendom i tijekom turističkih špica bila viša nego radnim danom. Time se želi potaknuti ravnomjerniji raspored prometa

Švicarska bi uskoro mogla uvesti novu naknadu za vozače koji samo prolaze kroz zemlju, a cilj je smanjiti gužve i rasteretiti prometnu infrastrukturu na ključnim tranzitnim rutama prema jugu Europe. Kako piše t-online, najveći pritisak već godinama trpe pravci poput tunela Gotthard i prijevoja Brenner Pass, osobito tijekom blagdana kada nastaju višesatne kolone. Novi prijedlog predviđa uvođenje tzv. tranzitne takse koja bi se odnosila prvenstveno na strane vozače, primjerice one na putu prema Italiji.

Švicarski parlament već je dao zeleno svjetlo inicijativi, a ministar prometa Albert Rösti sada treba razraditi konkretan model. Procjenjuje se da bi naknada iznosila oko 21 švicarski franak (oko 23 eura), uz postojeću godišnju vinjetu od 40 franaka koja ostaje obavezna.

Razmatra se i fleksibilni sustav naplate. Cijena bi mogla varirati ovisno o gustoći prometa i dobu dana, pa bi vikendom i tijekom turističkih špica bila viša nego radnim danom. Time se želi potaknuti ravnomjerniji raspored prometa.

Prema podacima ADAC, čak trećinu prometa preko Alpa čine tranzitni putnici, a gotovo polovica koristi upravo Gotthard. Upravo zbog toga vlasti traže rješenja za smanjenje opterećenja. Ipak, kritičari upozoravaju da bi nova naknada najviše pogodila turiste te da je upitno hoće li uopće smanjiti promet, jer će mnogi vozači radije platiti dodatni trošak nego birati dulje alternativne rute.

Ključne riječi
Švicarska Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!