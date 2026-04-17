Tope se njemačke mirovine: Sve više ih se zapošljava i nakon 75. godine, raste strah za financijsku sigurnost

Broj zaposlenih starijih od 65 godina u Njemačka snažno raste, a u posljednjih pet godina povećan je za čak 46 posto. Prema podacima Destatisa, a kako prenosi Fenix, danas radi oko 1,9 milijuna građana u toj dobnoj skupini, dok ih je 2020. bilo oko 1,28 milijuna.

Trend duljeg ostanka na tržištu rada traje već godinama, a jedan od ključnih razloga je postupno podizanje zakonske dobi za odlazak u mirovinu s 65 na 67 godina. Trenutačno je ta granica dosegnula 66 godina i dva mjeseca, a dodatni poticaj za rad predstavljaju i niže mirovine za one koji odluče ranije napustiti posao.

Statistika pokazuje i značajan rast broja zaposlenih među starijima od 70 godina. Tako je 2025. godine radilo 653.000 osoba u toj dobnoj skupini, u odnosu na 469.000 pet godina ranije. Još je zanimljiviji podatak da je broj zaposlenih starijih od 75 godina narastao na 229.000.

Analitičari ovakav razvoj povezuju s više faktora, među kojima su nedostatak radne snage, bolja zdravstvena kondicija starijih osoba, ali i financijska potreba. Sve to upućuje na promjene u strukturi tržišta rada i sve veću ulogu starijih radnika u gospodarstvu.