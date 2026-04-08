Uvijek čekate zadnji dan, pa požalite? U skladu s vremenom, već sada možete montirati ljetne gume

Planove za zamjenu zimskih guma ljetnima neki su već radili početkom ožujka, s obzirom da su tadašnje temperature više nalikovale proljetnima nego zimskima. No, hladni val, a u mnogim dijelovima Hrvatske čak i ozbiljan snijeg, stopirali su te planove. Zadnjih dana, pak, ljude posvuda gledamo u proljetnoj, pa čak i ljetnoj odjeći i obući. Je li sada vrijeme da na vozila navučemo ljetnu 'obuću' ili zaista s izmjenom guma moramo čekati 15. travnja, kada se u vulkanizerskim radionicama očekuju i najveće gužve? Zakonska obveza korištenja zimske opreme na cestama u Hrvatskoj traje do 15. travnja. Do tada su zimske gume obvezne na propisanim dionicama autocesta i brzih cesta gdje su na snazi zimski uvjeti. Vozači koji se ne kreću tim dionicama, primjerice oni koji voze isključivo u priobalnim gradovima, mogu na vozilu već sada imati ljetne gume. Međutim, montiranje ljetnih guma na vozila ne treba gledati isključivo kroz prizmu propisa. Treba pratiti situaciju: uvjete u kojima vozite i generalno klimatske uvjete.

- S izmjenom guma ne bi trebali žuriti vozači u kontinentalnim, a osobito u goranskim i planinskim krajevima Hrvatske, primjerice u Lici i Gorskom kotaru. U tim područjima i u svibnju nije isključena mogućnost snijega, a jutarnji mraz i temperature oko ništice mogu znatno utjecati na sigurnost vožnje. Vozači koji koriste autoceste i brze ceste obvezni su pridržavati se zakonskih propisa o zimskoj opremi do 15. travnja – isticali su tijekom ožujka iz Vulkala. Bili su u pravu, pokazalo se. Danas se već treba prilagoditi drugim uvjetima.

- Opće je pravilo da se ljetne gume montiraju kada se temperature stabilno zadrže iznad +7 °C, a osobito kada se i kolnici zagriju pod jačim proljetnim suncem. Kada se zaredaju sunčani dani i dnevne temperature prelaze 20 °C, uvjeti su već tipično proljetni i idealni za montažu ljetnih guma. U Hrvatskoj je zakonski rok jasno definiran, 15. travnja, no u praksi sve ovisi o vremenskim prilikama i podneblju. Na obali se zatopljenje događa ranije pa mnogi vozači već u ožujku i travnju prelaze na ljetne gume. U kontinentalnim i planinskim krajevima to se često odgađa do svibnja, pa čak i lipnja – pojašnjavaju u Vulkalu, te dodaju: "Odluka o montaži ljetnih guma uvelike je uvjetovana klimatskim okolnostima, zbog čega se proljetna sezona izmjene pneumatika nerijetko proteže i na 10 do 12 tjedana."

Dakle, nitko vas neće kazniti ako se nešto ranije nađete na ljetnim gumama – osim tamo gdje u tom trenutku vladaju zimski uvjeti na cestama. Izmjena zimskih guma u ljetne ne ovisi isključivo o datumskoj granici. Ove su godine vozači već imali vremena pogledati kakve gume imaju uskladištene od prošle sezone (ako ih imaju). Njemački ADAC već je objavio i ovogodišnji test ljetnih guma, koji mnogima služi kao nepristrani vodič za kupnju pneumatika. Zahvaljujući proljetnim temperaturama, ne morate čekati 15. travnja da se uputite u vulkanizersku radionicu. Možete to odmah obaviti. Neki su već krenuli, pa računajte i na to.

Valja kazati da zimskim gumama u ovom prijelaznom razdoblju neće štetiti nastavak korištenja. Temperature još nisu tako visoke. U prijelaznom razdoblju, u suhim uvjetima, obje vrste guma mogu pružiti zadovoljavajuće performanse. U tom je trenutku važnije stanje gume nego njezina sezonalnost. Dovoljna dubina gaznog sloja i ispravan tlak u gumama ključni su za sigurnu vožnju. No, realno, više ne trebate zimske gume. Ni jutra više nisu hladna. Temperature su tada oko +7 °C, od vikenda bi trebale biti i preko deset stupnjeva. Skoro pa smo iz zime odmah uskočili u ljeto... Preporučljivo je stoga sada razmišljati i o izmjeni i o nabavci guma. Vozila su danas sve modernija, veća i teža, s većim dimenzijama kotača i složenijom tehnologijom. Sam proces demontaže, montaže i balansiranja guma zahtijeva više vremena nego prije. Uz to, broj vozila na hrvatskim cestama kontinuirano raste. Kao i u mnogim drugim zanimanjima, i u vulkanizerskoj struci osjeća se manjak kvalificirane radne snage, što dodatno smanjuje kapacitete servisa u sezoni. Izvan udarnih termina rezervacija često nije ni potrebna, izmjena guma može biti gotova prije nego što na ovom proljetnom suncu popijete kavu. U udarnim terminima, pak, morate računati na to da niste sami - ni na cesti, ni u servisu.