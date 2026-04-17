Stručnjaci vas mole da prestanete prati robu i suđe preko noći: Evo što se zapravo događa, riskirate mnogo

Sve više ljudi, potaknuto rastom cijena energenaata, pokušava uštedjeti tako da kućanske aparate poput perilice rublja i posuđa koristi tijekom noći, kada je struja navodno jeftinija. No, iako takva praksa na prvi pogled djeluje logično, stručnjaci upozoravaju da ona nosi određene rizike – i da u mnogim slučajevima zapravo ne donosi stvarnu uštedu.

Prema istraživanju koje je provela švedska osiguravateljska kuća Länsförsäkringar, a kako prenosi Dagensps, čak 65 posto ispitanika ostavlja perilicu posuđa uključenu dok spavaju ili kada nisu kod kuće, dok 57 posto to čini s perilicom rublja. Trend je dodatno potaknut uvjerenjem da su cijene električne energije niže tijekom noći.

Međutim, stručnjaci za sigurnost upozoravaju da takvo ponašanje može povećati rizik od požara i šteta. Ako se kvar dogodi dok ukućani spavaju ili nisu prisutni, posljedice mogu biti znatno ozbiljnije jer se problem ne otkrije na vrijeme.

Osim sigurnosnog aspekta, dovodi se u pitanje i sama isplativost noćnog korištenja uređaja. Kako objašnjava švedski financijski stručnjak Claes Hemberg, većina kućanstava ima ugovore o opskrbi električnom energijom temeljene na prosječnoj mjesečnoj cijeni, a ne na satnim tarifama. To znači da za čak četiri od pet korisnika vrijeme korištenja uređaja nema stvaran utjecaj na konačan račun.

Drugim riječima, premještanje potrošnje u noćne sate u tim slučajevima ne donosi uštede, iako mnogi vjeruju suprotno. Stručnjaci stoga ističu da je važnije smanjiti ukupnu potrošnju nego pokušavati “loviti” povoljnije sate. Za one koji se ipak odluče koristiti uređaje noću, preporučuje se dodatna razina opreza. To uključuje ugradnju detektora dima u blizini uređaja, korištenje senzora za detekciju vode te držanje protupožarne opreme poput aparata za gašenje ili vatrogasne deke pri ruci. Time se barem djelomično može smanjiti rizik od neželjenih posljedica.