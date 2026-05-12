UPOZORILI NA POSLJEDICE

SDP traži zabranu energetskih pića djeci: 'Imaju ozbiljan utjecaj na zdravlje, od poremećaja sna do ozbiljnih kardiovaskularnih rizika'

Jolanda Rak Šajn
12.05.2026.
u 09:00

Čak 94% građana izražava zabrinutost zbog dostupnosti energetskih pića u školama i trgovinama, tvrdi Borzan

Zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan, potpredsjednica Hrvatskog sabora Sabina Glasovac i potpredsjednica Glavnog odbora Foruma mladih SDP-a Hrvatske Karmen Višić jučer su u Hrvatskom saboru upozorile na sve ozbiljnije posljedice konzumacije energetskih pića među djecom i mladima te još jednom pozvale na hitnu zabranu njihove prodaje maloljetnicima.

Unatoč sve većem broju znanstvenih dokaza i upozorenja stručnjaka, energetska pića u Hrvatskoj i dalje su lako dostupna djeci, bez ograničenja i bez kontrole. Istodobno, trend njihove konzumacije među mladima ne jenjava, već poprima nove, zabrinjavajuće oblike, osobito zbog utjecaja društvenih mreža i marketinga usmjerenog na najmlađe. Čak 94% građana, prema istraživanju B. Borzan, izražava zabrinutost zbog dostupnosti energetskih pića u školama i trgovinama, što je porast od gotovo 12% unutar manje od dvije godine. – Dakle, građani su već donijeli odluku, sada je red na institucijama da ih poslušaju.

Ne možemo zatvarati oči pred činjenicom da govorimo o proizvodima koji imaju izravan utjecaj na zdravlje djece, od poremećaja sna do ozbiljnih kardiovaskularnih rizika – rekla je Borzan te dodala da je problem dodatno pojačan agresivnim pristupom industrije.

– Energetska pića nisu običan proizvod, bočice su ciljano dizajnirane i promovirane kako bi privukle mlade. Kombinacija visokih doza kofeina, šećera i stimulansa, uz marketing koji ih prikazuje kao nešto 'cool' i poželjno, stvara opasan obrazac ponašanja. U takvim okolnostima odgovornost države je da zaštiti djecu – poručila je.

– Ako smo kao društvo već povukli jasne crte kod alkohola i duhana, onda je vrijeme i za isti pristup energetskim pićima – rekla je Glasovac. SDP-ovke poručuju kako daljnje odgađanje regulacije nije prihvatljivo. Podsjećaju da je SDP uputio prijedloge zakonskih izmjena u saborsku proceduru s ciljem donošenja učinkovitih i provedivih mjera koje će dugoročno zaštititi djecu i mlade. Rasprava će se održati ove srijede, a zastupnici će glasati u petak.

Biljana Borzan SDP energetska pića

