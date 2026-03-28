Znamo da imate barem jedan: Ove predmete pod hitno uklonite iz kućanstva. Sinonim su za opake kemikalije

Plastika je postala neizostavan dio svakodnevice u kućanstvu – od kuhinjskog pribora i ambalaže do proizvoda za osobnu njegu. Iako donosi praktičnost i jednostavnost, sve više istraživanja upozorava na moguće zdravstvene rizike povezane s njezinom upotrebom. Prema znanstvenim podacima, mikroplastika u organizam može dospjeti putem hrane, vode, zraka i ambalaže. Procjenjuje se da prosječna osoba godišnje unese desetke tisuća takvih čestica. One mogu sadržavati kemikalije koje oponašaju hormone i potencijalno utječu na metabolizam, reproduktivni sustav pa čak i povećavaju rizik od ozbiljnih bolesti. Osim toga, pojedini plastični proizvodi sadrže ftalate – tvari koje se koriste za omekšavanje plastike i često se nalaze u mirisima i kozmetici, piše Hunker.

Iako je potpuno izbjegavanje plastike gotovo nemoguće, stručnjaci ističu da se izloženost može značajno smanjiti, posebno u kuhinji i kupaonici. Jedan od primjera je crni najlonski kuhinjski pribor poput lopatica i kuhača, koji se često proizvodi od recikliranih materijala i može sadržavati štetne spojeve. Pri zagrijavanju mogu otpuštati kemikalije u hranu, pa se kao alternativa preporučuje drveni ili metalni pribor.

Sličan problem javlja se i kod plastičnih boca i čaša. Osobito su rizične boce za jednokratnu upotrebu, ali i neke višekratne koje mogu sadržavati BPA, kemikaliju povezanu s hormonskim poremećajima. Stručnjaci preporučuju korištenje staklenih ili metalnih boca. Plastične posude za hranu, posebno one za dostavu, također nisu namijenjene višekratnoj uporabi. Istraživanja pokazuju da mogu otpuštati kemikalije, osobito pri zagrijavanju ili hlađenju. Slično vrijedi i za jednokratni plastični pribor koji se s vremenom razgrađuje i može postati nehigijenski.

U kuhinji se često koristi i neprianjajuće posuđe. Iako praktično, može sadržavati PFAS spojeve koji su povezani s zdravstvenim rizicima, osobito kada se površina ošteti. Kao sigurnija alternativa navode se keramičke ili kvalitetne aluminijske tave. Ni daske za rezanje nisu izuzetak. Plastične varijante s vremenom otpuštaju sitne čestice koje završavaju u hrani, dok se drvene daske smatraju sigurnijom opcijom.U kupaonici, proizvodi poput vinilnih zavjesa za tuširanje ili kupaonskih prostirki često sadrže ftalate. Umjesto njih preporučuju se proizvodi od prirodnih materijala poput pamuka ili bambusa.

Na kraju, ni kozmetika nije bez rizika. Proizvodi s dodanim mirisima često sadrže kemikalije koje mogu imati štetan učinak, pa se savjetuje birati jednostavnije formulacije i, gdje je moguće, pakiranja od stakla. Iako plastika donosi brojne prednosti, sve je više dokaza da njezina pretjerana upotreba može imati dugoročne posljedice. Male promjene u svakodnevnim navikama mogu pomoći u smanjenju izloženosti i pridonijeti zdravijem okruženju u vlastitom domu.