Iskustva i uspomene važnije su od materijalnih stvari: Čak 86% Hrvata želi ovo češće raditi u 2026.

Čak 35% hrvatskih ispitanika planira u ovoj godini povećati potrošnju na iskustva poput putovanja, koncerata i odlazaka u restorane, dok ih 52% očekuje da će trošiti jednako kao i lani, pokazalo je najnovije Mastercardovo istraživanje o ekonomiji iskustava, provedeno među 27.000 ispitanika u 28 europskih zemalja, među kojima i 1000 u Hrvatskoj. Iako je udio onih koji planiraju povećati potrošnju u nas nešto niži od europskog prosjeka od 41%, interes za same sadržaje i iskustva u Hrvatskoj u nizu kategorija nadmašuje europski prosjek. Najveći interes je za putovanja i turizam pa čak 86% Hrvata kaže da bi u 2026. željelo više takvih iskustava, u usporedbi s 79% na razini Europe. Potom žele gastronomska iskustva, 81% naspram 70% europskog prosjeka, te koncerte i glazbene festivale (78% u odnosu na 69% u Europi). Visoko su i iskustva vezana za wellness i zdravlje te film, za koje interes pokazuje po 77% ispitanika u Hrvatskoj.

Da su im iskustva važan dio osobnih prioriteta, potvrđuju stavovi 74% Hrvata – 65% ih kaže da im je važnije stvarati uspomene nego gomilati materijalne stvari, dok 69% radije bira nekoliko autentičnih iskustava nego velik broj generičkih. Kod odluka o slobodnom vremenu i potrošnji i dalje snažno računaju na ljude kojima vjeruju – 70% njih prije kupnje iskustva čita online recenzije i ocjene, 63% bira iskustva koja im preporuči osoba od povjerenja, 59% se prije kupnje konzultira s obitelji, a 54% s prijateljima.

S druge strane, samo 26% kaže da bira iskustva koja im preporuči AI alat, a 27% traži savjete influencera na društvenim mrežama. Kada je riječ o iskustvima tijekom putovanja, 58% Hrvata najčešće traži predah ili stvara trajne uspomene s prijateljima i obitelji. To je više od europskog prosjeka, koji iznosi 55%, odnosno 50%. Istodobno, 40% Hrvata putuje kako bi proširilo perspektivu i bolje razumjelo svijet, 39% kako bi isprobalo novu hranu, aktivnosti ili tradicije, a 31% kako bi izašlo iz zone komfora – znatno više od europskog prosjeka od 22%. A u ekonomiji iskustava važni su im i lokalna ponuda i podrška manjim poduzetnicima, s čime smo iznad EU prosjeka.

Natalia Lechmanova, glavna ekonomistica za Europu u Mastercard Economics Instituteu, kazala je kako svjedočimo značajnoj promjeni diljem Europe, gdje potrošači preispituju svoje prioritete potrošnje, ali i način na koji provode slobodno vrijeme.

– Kako digitalni svijet sve snažnije privlači pozornost, raste i potreba za aktivnostima koje su utemeljene na stvarnom povezivanju među ljudima. Bilo da je riječ o događanjima uživo, kulturnim sadržajima ili aktivnostima koje otkrivamo kroz osobne preporuke, ljudi se sve više okreću trenucima koji ih povezuju i ostavljaju trajan dojam – zaključila je Lechmanova.