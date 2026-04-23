Psiholozi savjetuju: 'Prestanite ovo raditi na 30 dana, benefiti će se nizati jedan za drugim'

Sve više vremena provodimo na pametnim telefonima, a društvene mreže pritom su jedan od glavnih „krivaca”. No stručnjaci upozoravaju da bi već 30 dana bez njih moglo imati primjetan učinak na mozak, koncentraciju i opće psihičko stanje. Kako objašnjavaju psiholozi za Real Simple, društvene mreže djeluju poput svojevrsnog „slot aparata u džepu”. Svaki lajk, komentar ili nova objava potiče lučenje dopamina – kemijskog spoja koji je povezan s osjećajem nagrade i motivacije. Problem je u tome što su te „nagrade” nepredvidive, pa mozak stalno očekuje sljedeći poticaj, što korisnike tjera na učestalo provjeravanje aplikacija, čak i kada im to više ne donosi stvarno zadovoljstvo.

Takav obrazac ponašanja s vremenom mijenja način funkcioniranja pažnje. Brze izmjene sadržaja i stalne notifikacije treniraju mozak na kratke, fragmentirane intervale fokusa, zbog čega postaje sve teže koncentrirati se na sporije i zahtjevnije zadatke. Osim toga, društvene mreže često aktiviraju i dublje psihološke potrebe – želju za prihvaćanjem, potvrdom i vidljivošću – što dodatno pojačava njihovu privlačnost.

Upravo zato stručnjaci smatraju da pauza od 30 dana može biti važan prvi korak prema promjeni navika. Iako to razdoblje možda nije dovoljno za potpunu „detoksikaciju”, dovoljno je da mozak počne mijenjati obrasce ponašanja i prilagođavati se manjem broju podražaja.

Rezultati se često vide relativno brzo. Mnogi korisnici već nakon tjedan dana primjećuju bolju kvalitetu sna, dok se unutar dva tjedna može smanjiti razina anksioznosti. Bez stalnog uspoređivanja s drugima i preplavljenosti informacijama, ljudi češće osjećaju mentalnu jasnoću i emocionalnu stabilnost.

Poboljšava se i koncentracija. Smanjenje brzih i učestalih podražaja omogućuje mozgu da se ponovno navikne na dulje razdoblje fokusa, što olakšava obavljanje svakodnevnih zadataka. Istodobno, mnogi primjećuju da imaju više vremena, koje često počinju koristiti za aktivnosti koje su ranije zanemarivali – od druženja i odmora do hobija.Još jedna česta promjena odnosi se na doživljaj samih sebe. Bez stalnog izlaganja „idealiziranim” prikazima tuđih života, smanjuje se sklonost samokritici i uspoređivanju, što može pozitivno utjecati na raspoloženje i samopouzdanje.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da je pravi izazov ono što dolazi nakon tih 30 dana. Mnogi se brzo vraćaju starim navikama, pa je ključno iskoristiti to razdoblje za stvaranje novih obrazaca ponašanja. Umjesto potpunog odricanja, dugoročno održivijim pokazuje se postavljanje granica – poput ograničavanja vremena korištenja, gašenja notifikacija ili svjesnog biranja kada i zašto se pristupa društvenim mrežama.