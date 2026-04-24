Nema više 'besplatne' prtljage: Još jedna aviokompanija uvodi potez koji će mnoge razbjesniti

Lufthansa mijenja pravila igre na europskom nebu i uvodi novu, strožu politiku prtljage na kratkim i srednjim letovima. U 2026. putnici koji odaberu novi tarifni model “Economy Basic” više neće imati pravo na klasičnu ručnu prtljagu, već će u cijenu karte biti uključen samo jedan mali osobni predmet, dok će se sve ostalo dodatno naplaćivati, piše Fenix.

Prodaja karata po novom modelu kreće već 28. travnja za putovanja od 19. svibnja, a iz kompanije poručuju kako se radi o prilagodbi navikama putnika. Tvrde da sve više ljudi putuje kratko i bez prtljage te da im žele ponuditi nižu početnu cijenu, uz mogućnost da dodatne usluge plate samo oni kojima su zaista potrebne.

Nova pravila jasno definiraju što ulazi u besplatni dio – osobni predmet ne smije prelaziti dimenzije 40x30x15 centimetara. Sve iznad toga, bilo da je riječ o dodatnoj ručnoj ili predanoj prtljazi, naplaćuje se zasebno, a cijene počinju od 15 eura.

Ovim potezom Lufthansa se svrstava uz Air France, ali i niskobudžetne prijevoznike poput Ryanair, EasyJet i Wizz Air, koji već godinama primjenjuju slične modele naplate. Upravo su takve prakse pod povećalom europskih potrošačkih organizacija, uključujući BEUC, koje smatraju da bi putnici trebali imati pravo na besplatan unos barem jednog komada standardne ručne prtljage uz osobni predmet.

S druge strane, industrija uzvraća da tržište jasno pokazuje drukčije preferencije. Udruženje zrakoplovnih kompanija Airlines for Europe ističe kako milijuni putnika svjesno biraju najjeftinije karte bez dodatnih usluga te da ih se ne bi smjelo prisiljavati na plaćanje onoga što im nije potrebno.

Za putnike to u praksi znači da će početna cijena karte sve rjeđe biti konačna, osim ako putuju s minimalnom prtljagom. Zato se prije kupnje karte preporučuje pažljivo provjeriti dimenzije torbi i uvjete prijevoznika, kako bi se izbjegle neugodne i često skupe doplate na samom ukrcaju.