VIDEO: Na 200 metara visokoj litici: Jedan od najimpresivnijih vidikovaca u Hrvatskoj

Vidikovac Pariževačka glavica pruža predivan pogled na kanjon rijeke Zrmanje pa, ako ste u prolazu, valja skrenuti s glavne ceste i otkriti još jedan lijepi kutak Hrvatske. Do spektakularnog kanjona najzgodnije je doći preko Jasenica (smjer Obrovac), nakon kojih se skreće za Pariževačku glavicu. Skretanje s glavne ceste na makadam svega je nekoliko kilometara od Maslenice. Da ne lutate – i s obzirom da nema putokaza za ovaj vidikovac – najjednostavnije je u navigaciju upisati Pariževačka glavica.

S ceste će vas navigacija voditi na makadamski put kojim se dolazi do parkirališta. Od njega vas još samo pet minuta hoda, također po makadamu, vodi do strme litice na rubu kanjona. Budite oprezni jer duž ruba litice nije postavljena nikakva ograda. Mada, sve više turista otkriva ovo mjesto kao jedno od najpoželjnijih za fotografiranje pa ne bi bilo loše da lokalne vlasti razmisle o postavljanju ograde, možda i kakvog montažnog sanitarnog čvora uz parkiralište. Ograda bi svakako bila prioritet jer većina se ljudi koji tamo zastanu fotografira na samom rubu litice, na stijeni koja visi na rubu. A ispod je ponor i do 200 metara dubok.

Na vidikovcu nema ni hlada ni ugostiteljskog objekta, pa ponesite barem bocu vode sa sobom.

Odlične se fotke mogu snimiti i stojite li koji metar dalje, na sigurnome. Dakle, oprez na prvo mjesto Foto: Sandra Mikulčić

Razumljivo, čak i djelomičnim uređivanjem ovog područja, pa bilo to i montažnim objektima, narušila bi se netaknuta divljina koja tamo sada vlada pa je vjerojatno i to razlog (ili izgovor) zašto nema barem ograde. Većina putnika, kazali smo već, radi fotografija samo što ne visi s ruba litice, ali odlične se fotke mogu snimiti i stojite li koji metar dalje, na sigurnome. Dakle, oprez na prvo mjesto. Dobar kadar ipak na drugo.

Rijeka Zrmanja u dužinu broji 69 kilometara. Područje Zrmanjinog kanjona proteže se od Obrovca do ušća u Novigradsko more, ukupno deset kilometara. Zaštićeno je kao značajni krajobraz. Na ovom su području snimljeni i kadrovi za film o poglavici Winnetou, navodi se na stranicama Turističke zajednice općine Jasenice. Tu se nalazilo indijansko selo - domovina Winnetoua. A to je i razlog zbog kojeg je ovo mjesto poznato i pod nazivom Pueblo plato.

