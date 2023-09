Jedini takav park u Europi: Proveli smo dan u hrvatskoj znamenitosti kojeg osim turista vole i mede

Hrvatska obiluje znamenitostima po kojima je jedinstvena u Europi, a jedna od njih je i Pećinski park Grabovača. Nalazi se na području Perušića i jedini je pećinski park ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi. Na relativnoj maloj površini od 1,5 km² osam je špilja i jedna jama. To je četvrtina od ukupnog broja zaštićenih speleoloških objekata u Hrvatskoj – špilja Samograd najpoznatiji je speleološki objekt pećinskog parka, jedina otvorena za posjetitelje i jedna od najstarijih turističkih špilja u Hrvatskoj. Djeca i oni koji su željni samo vizualnog dojma i opuštanja u prirodi dovoljno će biti impresionirani već i samim prilazom špilji, a potom i istraživanjem njezinih odaja.

Cijelom dužinom špilje krećete se više od 120 godina starim kamenim stubama ručno uklesanima u sigovinu. No, oprez! Stube su skliske, strme, nejednake nagibom i veličinom pa se valja kretati oprezno te se držati za ogradu. Računajte na 474 stepenice. Špilja Samograd dugačka je 345 metara, a sastoji se od četiri dvorane. Zapravo, pet, ali u petu ne možete ući. U unutrašnjosti špilje pronađeni su dijelovi keramičkog posuđa i kosti iz razdoblja kasnog brončanog te željeznog doba. Za obilazak valja imati čvrstu obuću i adekvatno se odjenuti, budući da je u špilji temperatura uvijek oko osam stupnjeva. U četvrtoj dvorani još je i hladnije – pet stupnjeva.

Cijelom dužinom špilje krećete se više od 120 godina starim kamenim stepenicama ručno uklesanima u sigovinu Foto: Sandra Mikulčić

Kroz sve dvorane možete razgledati stalaktite i stalagmite, vidjeti špiljske bisere i zavjese… Izmjenjuju se bijela, crna i crvena boja; akustika u špilji je specifična. Obilazak sa zabavnim i stručnim vodičima traje oko sat vremena, sat i pol računamo li i šetnju kroz prirodu te spuštanje vanjskim stepenicama do same špilje. U blizini se može razgledati i biljni vrt s hobitskom kućicom, koja će biti zanimljiva manjoj djeci. Tijekom proljeća, odnosno izvan sezone, ulaznica za špilju Samograd za dijete stoji 6 eura, a za odraslu osobu je 10 eura. Uključuje vodiča za špilju i samostalni obilazak parka i staza. U ljetnoj sezoni ulaznice su skuplje – za dvije odrasle osobe i dijete platili smo 34 eura. Polasci u špilju do 15. rujna svaki su dan u 10.30 sati, u 12 sati, 13.30, 15 te u 16.30 sati. Od 16.9. do 31.10. špilju možete obići svaki dan s polascima u 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 sati. Tijekom studenoga obilasci su samo petkom, subotom i nedjeljom. Tijekom prosinca i siječnja špilja je zatvorena za pojedinačne posjete, a vodiči nam kazuju kako pred zimu do špilje – u potrazi za prikladnim mjestom za prezimljavanje – navrate i mrki medvjedi.

Pećinski park Grabovača nalazi se 2,5 km od centra Perušića. Nudi raznovrsne sadržaje za posjetitelje: od poučnih staza i edukativnih programa, pješačkih, planinarskih i biciklističkih staza, splavarenja rijekom Likom, vožnje kajacima, sportskih terena, do turističkih atrakcija poput špilje Samograd, vidikovca „Ploče“, srednjovjekovnog lokaliteta Starog grada Perušića i gotičke crkve sv. Križa. Rubnim dijelovima parka protječe rijeka Lika, najveća hrvatska i druga po veličini europska ponornica, s dužinom od 78 km. Osim speleoloških objekata, ovdje su četiri tipa staništa ugrožena i zaštićena na europskoj razini. U raznolikosti flore ovog područja ističe se 118 biljnih vrsta, tri vrste zaštićene su na nacionalnoj razini, a šest vrsta smatra se endemima hrvatske flore. Od životinja je zaštićeno 39 vrsta, a treba istaknuti i prisustvo dvije velike hrvatske zvijeri – vuka i mrkog medvjeda.

Pećinski park Grabovača nalazi se 2,5 km od centra Perušića. Nudi raznovrsne sadržaje za posjetitelje: od poučnih, pješačkih, planinarskih i biciklističkih staza, splavarenja rijekom Likom, vožnje kajacima, sportskih terena, do atrakcija poput špilje Samograd Foto: Sandra Mikulčić

Zbog raznolikosti terena područje parka namijenjeno je, dakle, i za rekreativne aktivnosti, a valja znati da je na području Općine Perušić označeno 240 km biciklističkih staza po održavanim cestama ili zahtjevnim „divljim“ stazama. Stoga, kojima se god od ovih aktivnosti poželite baviti ili ako vas je zaintrigirala samo mistična špilja, vrijedi potegnuti do Grabovače.