BUDITE NA OPREZU

Nije za zezanje: Stručnjak otkrio što se dogodi ako tijekom vožnje aktivirate ovaj sustav. Posljedice nisu ugodne

19.02.2026.
u 15:00

Iako je sustav siguran, prečesto korištenje može dovesti do povećanog trošenja kočnica i toplinskog opterećenja, jer kontinuirano nadzire temperaturu i tlak u sustavu

Električna parkirna kočnica (EPB) postala je standardna oprema u mnogim novim vozilima. Za razliku od klasične mehaničke ručne kočnice, EPB je elektronički upravljana i integrirana s drugim sigurnosnim sustavima vozila poput ABS-a, ESP-a i sustava raspodjele kočione sile, piše Auto Portal.

Ako vozač tijekom vožnje aktivira električnu parkirnu kočnicu, sustav neće odmah blokirati kotače. Kratko pritiskanje tipke neće imati nikakav učinak jer sustav prepoznaje da je vozilo u pokretu i onemogućava aktivaciju parkirne kočnice. Ovaj mehanizam sprječava slučajnu pogrešku vozača, posebno pri većim brzinama, gdje bi naglo kočenje samo stražnjih kotača moglo uzrokovati gubitak stabilnosti.

Međutim, ako vozač zadrži tipku, sustav prepoznaje izvanrednu situaciju i pokreće kontrolirano kočenje. U tom slučaju, kočiona sila raspodjeljuje se na sva četiri kotača, a ABS sprječava blokiranje, dok ESP nadzire stabilnost vozila. Ovaj postupak omogućava stabilno usporavanje i smanjenje brzine, čime se sprječava gubitak kontrole.

Iako je sustav siguran, prečesto korištenje može dovesti do povećanog trošenja kočnica i toplinskog opterećenja, jer kontinuirano nadzire temperaturu i tlak u sustavu. EPB nije dizajniran za svakodnevnu uporabu, već kao sigurnosna opcija u izvanrednim situacijama, poput otkaza glavne kočnice.

Zbog toga je preporučljivo koristiti električnu parkirnu kočnicu isključivo u nuždi, primjerice u slučaju otkaza kočnica ili iznenadne nesposobnosti vozača. Ne preporučuje se testiranje sustava iz znatiželje, jer je to sigurnosni mehanizam namijenjen za izvanredne situacije, a ne za redovitu uporabu.

