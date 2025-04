Misterij plavog kružića: Jeste li ga primijetili na WhatsAppu ili u Messengeru? Stručnjaci na njega upozoravaju, evo o čemu se radi

Primijetili ste nedavno neobičan plavi kružić ili prsten na WhatsAppu ili unutar Facebook Messengera i pitate se što predstavlja? Niste jedini. Pojava ovih novih vizualnih elemenata zbunila je mnoge korisnike popularnih aplikacija za razmjenu poruka u vlasništvu Mete. Naime, ako ste na glavnom zaslonu za razgovore u WhatsAppu uočili novi plavi kružić ili prsten koji svijetli, znajte da se radi o prečici za Meta AI. Riječ je o chatbotu temeljenom na umjetnoj inteligenciji, integriranom izravno u aplikaciju, s kojim korisnici mogu komunicirati. Zamislite Meta AI kao pomoćnika sličnog popularnom ChatGPT-u, ali unutar vašeg WhatsAppa. Pokreće ga Metin jezični model Llama 3, a ovaj AI chatbot može odgovarati na vaša pitanja, generirati tekstualni sadržaj, pa čak i stvarati slike na temelju vaših uputa. Važno je napomenuti da, kao i kod drugih AI modela, odgovori ponekad mogu sadržavati netočnosti.

Metu AI možete aktivirati unutar privatnih i grupnih razgovora. Dovoljno je upisati "@" u polje za unos teksta, odabrati opciju "Meta AI" i zatim postaviti svoj upit. Ovo može biti vrlo praktično kada usred razgovora naiđete na pojam ili temu o kojoj ne znate dovoljno. Umjesto da napuštate WhatsApp i pretražujete na Googleu, možete brzo pitati Meta AI i nastaviti razgovor bez prekida. Želite li vidjeti što je MetaAI pohranila o vama nakon interakcije, morate ući u chat s MetaAI i potom iz izbornika chata odabrati opciju Memory. Klikom na View All vidjet ćete sve što MetaAI zna o vama, a sve što ne želite da zna možete obrisati ili pojedinačnim klikom na podatak ili klikom na Postavke i potom odabirom opcije Delete All. Ako pak želite nastaviti koristiti MetaAI, ali je chatbot nešto krivo zapamtio u komunikaciji s vama, uvijek mu možete u chatu reći da je nešto krivo i on će to sam ispraviti.

Integracija AI asistenta izravno u aplikaciju za razmjenu poruka poput WhatsAppa potaknula je i pitanja o privatnosti. Iako Meta AI može biti koristan alat, stručnjaci upozoravaju na "novi sloj obrade podataka i potencijalnog nadzora". Glavna briga proizlazi iz činjenice da interakcija s AI sustavom znači da se vaši upiti i način korištenja aplikacije prate i obrađuju od strane Metinih AI sustava. Meta naglašava da su osobne poruke s kontaktima zaštićene end-to-end enkripcijom, što znači da im nitko, pa ni WhatsApp ni Meta, ne može pristupiti. Tvrde i da se informacije iz vaših interakcija s Meta AI ne povezuju s vašim osobnim računima na Facebooku, Instagramu ili drugim Meta aplikacijama.

VEZANI ČLANCI:

Međutim, ključno je razumjeti da razgovori koje vodite s Meta AI nisu zaštićeni end-to-end enkripcijom. Sve što podijelite s Meta AI može biti pohranjeno, analizirano i korišteno za treniranje Metinih budućih AI modela. Stručnjaci poput Alana Jonesa iz YEO Messaginga upozoravaju da, iako Meta ne može čitati vaše privatne poruke, može pristupiti metapodacima (tko komunicira s kim, kada i koliko dugo). Trenutačno ne postoji opcija za isključivanje ili uklanjanje Meta AI integracije iz WhatsAppa ili Facebook Messengera. Korisnici mogu jednostavno odlučiti ne koristiti ovu značajku – ne klikati na plavi kružić i ne pozivati @Meta AI u razgovorima.

>>30 tajni vašeg pametnog telefona: Jeste li svjesni što sve zna o vama?>>