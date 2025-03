Među prvima smo isprobali novi najjeftiniji iPhone - Baterija mu je izvrsna, a jedna stvar odmah 'bode' u oči

Je li to Božić dolazi ranije ove godine? Još nije rujan kada Apple izbacuje svoje nove pametne telefone, ali već nam je stigao novi iPhone - iPhone 16e. Ovo je novi najjeftiniji iPhone i novi pokušaj Applea da nakon nekog vremena s varijantama iPhone SE na tržište izbaci povoljniju liniju. No, ovog puta je to drugačije i čini mi se ipak puno bolje odrađeno. Dok je iPhone SE išao baš ciljati najnižu cijenu iPhone 16e je u startu skuplji od te linije, a opet zamjetno jeftiniji od glavne iPhone 16 serije. iPhone 16e je u Hrvatsku stigao s početnom cijenom od 759.99 eura za osnovni model (128GB prostora za pogranu podataka), što je 300 eura jeftinije od osnovnog iPhone 16 modela predstavljenog prošle jeseni.

Apple je ovoga puta uzeo formulu mnogih Android brendova koji se trude ponuditi povoljnije verzije svojih flagshipova, a opet ih nakrcati s čim boljim hardverom i softverom kako bi postigli neki optimum cijene i kvalitete. Rekao bih da je ovog puta Apple pogodio i dobrim dijelom to i ostvario jer je iPhone 16e čisto solidan mobitel koji donosi ugođaj i korisničko iskustvo iPhonea, iako je tu i neki čudan osjećaj jer se neke stvari čine jednostavno drugačije.

Foto: Danijel Lijović

Izgledom to jest iPhone iako u nešto skromnijem i jeftinijem izdanju kada se pogleda i samo kućište. A primjetno je da je to ipak i nešto drugačije čak i u izboru boja jer se nude samo crna i bijela. Nekako samotnjački djeluje vidjeti samo jednu stražnju kameru na iPhoneu i to je uz kvalitetu izvedbe stražnje matirane strane kućišta najveći signal da je ovo neki drugi iPhone. No, i unatoč jeftinijem ruhu, slabijoj izdržljivosti i manjoj atraktivnosti kućišta, ovo se i dalje doima kao flagship uređaj. Sviđa mi se što je iPhone 16e dosta lagan, teži svega 167 grama i stvarno jest olakšanje koristiti takav uređaj nakon flagshipova s velikim ekranima koji redovno imaju i preko 220 grama. Novi iPhone 16e dolazi sa 6.1-inčnim Super Retina XDR OLED zaslonom zaštićenim Ceramic Shieldom, pokreće ga A18 čip, a ima glavnu kameru 48 MP Fusion koja podržava 2x optički zoom.

Foto: Danijel Lijović

Ovdje nema zasebne tipke za kameru niti "dinamičkog otoka", ali tu je programirajući akcijski gumb koji vam može poslužiti i umjesto tipke za kameru. Osim što nema pratećih kamera - ovdje nema ni ultraširokog ni telefoto objektiva, nedostatak je i izostanak MagSafe podrške za punjenje baterije. No, autonomija baterije oduševljava, baterija bi vam bez problema trebala izdržati cijeli dan i upravo mi se baterija čini najveći pozitivni iskorak koji je Apple ovdje ostvario. Dobivao sam rezultate da sam izvukao i preko 7 sati uključenosti ekrana (točnije 7h22) do kasnih večernjih sati, a da baterija još nije posve iscurila. S druge strane punjenje baterije bi moglo biti brže, za punu bateriju od ispražnjene trebalo mi je 80-tak minuta. Za 15 minuta napunilo se 32 posto baterije, za 30 minuta 58 posto, a za 60 minuta 87 posto baterije. No, iako sam često za iPhone znao prigovarati da baterije ne drži dovoljno, ovdje u startu mi se čini odlična baterija i da će vam dugo trajati.

Foto: Danijel Lijović

Zaslon je dobar iako ćete primijetiti razliku u odnosu na skuplje modele, iako nije toliko očita na prvi pogled. Ipak, ekran od 6,1 inča ima manje svjetline nego top iPhone 16 linija te stopu osvježavanja od samo 60 Hz što je ipak minus jer odavno čak i srednja kategorija Androida nudi 120Hz. Uglavnom, ugodno je koristiti iPhone 16 e i prilično praktično i jednom rukom pa me dosta podsjeća na osnovni model iPhone 16 koji također ima zaslon od 6,1 inča. Performanse su dobre i pouzdane kako i priliči iPhoneu, iako A18 čipset je ovdje nešto sporiji od regularne iPhone 16 linije pa se to može primijetiti. Znao mi se na tren zagrijati i usporiti kad sam pokušavao otvoriti postavke Googlea na aplikaciji browsera, ali to je išlo i nešto slabijoj mobilnoj povezanosti u tom trenutku.

GALERIJA Fotografije snimljene mobitelom iPhone 16e:

A kakve su kamere? Odnosno kamera... Pa zapravo glavna osamljena stražnja kamera od 48 megapiksela je sasvim solidna, odradit će dobar posao u većini situacija, pogotovo po danjem svjetlu. Fotografije se ne raspadaju, boje su dobre, i ima puno oštrine. Slabije reagira ako vam se netko pomiče u kadru, u tom slučaju dijelovi će biti zamućeni na prstima i slično. Zumirati se može minimalno, ovdje nema posebnog telefoto objektiva, kao niti ultraširoke kamere. Također, čini mi se da je portretni režim fotografiranja izgubio svoju moć i da nema više dobru razinu efekta isticanja jednog osobe ili predmeta, a atraktivnog bluranja pozadine. Nema ni podrške za makro fotkanje. No, ukupan dojam mi je da kamera dobro odrađuje svoje.

VIDEO snimljen mobitelom iPhone 16e:

Noćne fotografije isto mogu ispasti dobre, ovisno koliko umjetno svjetla ima oko vas. Selfie kamera je prosječna, poslužit će za osnovne stvari, pogotovo pri danjem svjetlu, a kako opada dostupnost svjetla opada i kvaliteta i oštrina. Video snimljen glavnog kamerom će biti dobar, uključujući i zvuk. Vidi se da je zadržana stabilnost kakva obično prati iPhone - neće vam slika skakati kako bi to moglo biti na nekim Androidima srednje kategorije. Samo nemojte pokušavati previše zumirati tijekom snimanja videa jer će slika brzo postati zrnata.

iPhone 16e podržava Face ID za prepoznavanje lica i USB-C za brže punjenje i prijenos podataka. Može koristiti satelitsku povezanost koja omogućuje korištenje opcija Emergency SOS, Roadside Assistance, Messages i Find My uz pomoć satelita pa ne ovisite samo o mobilnoj mreži. Tu je i prvi Appleov modem C1 koji osigurava kvalitetan wifi. iPhone 16e jasno dolazi s iOS-om 18 operativnim sustavom i ima i značajku Apple Intelligencea uključujući i opciju Image Playground koju možete koristiti za izradu stiliziranih slika u porukama. Ovo je dobar mobitel, iako bi recimo bio još zanimljiviji potencijalnim kupcima da je još malo jeftiniji. Ovo je i dalje iPhone i oni koji se drže iOS-a mogli bi ovdje pronaći povoljniju alternativu, iako je od povoljnih 600 američkih dolara ovaj model u Hrvatskoj stigao po cijeni od "čak" 759 eura, što je na žalost i inače slučaj i s drugim mobitelima i uređajima koji dolaze iz uvoza.

Foto: Danijel Lijović

PLUSEVI

Najjeftiniji iPhone

Odlična baterija

Dobar zaslon

Vrlo dobra (jedina) stražnja kamera

Lagan

Podržava Apple Intelligence

MINUSI

Zaslon ipak nema svjetlinu redovne linije iPhone 16 i ima samo 60 Hz

Nema ultraširoke ni telefoto kamere

Ne podržava MagSafe