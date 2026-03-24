PREMA PROCJENAMA HGK

Koliko će nas koštati uskrsna košarica? Skuplja jaja, šunka, janjetina... No cijena ove namirnica pada već 11 mjeseci

Tradicionalna Uskrsna košarica
Emica Elvedji/PIXSELL
Autor
Jolanda Rak Šajn
24.03.2026.
u 11:38

Dok je početkom godine međunarodno okružje bilo relativno stabilno, eskalacija sukoba na Bliskom istoku u ožujku naglo je pogoršala gospodarske uvjete i povećala neizvjesnost. Sukob je narušio opskrbu energentima i doveo do snažnog rasta cijena

U četiri tjedna uoči Uskrsa hrvatski građani potrošit će više od 2,26 milijardi eura, oko 9% više nego prošle godine, procjenjuju iz Sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore (HGK). Prošle godine u razdoblju od četiri uskrsna tjedna izdano je 119,5 milijuna računa te je ostvaren promet u iznosu od 2,07 milijardi eura, s tome da, kažu iz HGK, na određene oscilacije može utjecati i kalendarsko pozicioniranje Uskrsa, budući da je riječ o pomičnom blagdanu, zbog čega je za realniju sliku potrebno razmatrati dulje vremensko razdoblje.

Kako bilo, pozitivni trendovi u prometu trgovine na malo bilježe se od početka godine, a njihov nastavak očekuje se i u tjednima uoči i tijekom Uskrsa. Podaci Porezne uprave o fiskaliziranim računima u djelatnosti trgovine na malo (izuzev trgovine motornim vozilima i motociklima) potvrđuju nastavak rasta potrošnje u razdoblju od početka godine do 22. ožujka. U tom je razdoblju zabilježen rast broja računa od 2,31 posto, kao i porast njihovog ukupnog iznosa od 6,40 posto.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u siječnju 2026., u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, kalendarski prilagođeni promet trgovine na malo realno je porastao za 3%. Time se nastavlja rast realnog prometa u trgovini na malo, koji na godišnjoj razini traje već 34 mjeseca zaredom.

Uskrsni tjedan tradicionalno donosi vrhunac potrošnje, osobito u tri dana uoči Uskrsa, na Veliki četvrtak, Veliki petak i Veliku subotu. U trgovini na malo najviši iznos fiskaliziranih računa očekuje se u petak, kada se kupuje većina svježih namirnica. Primjerice, na Veliki petak 2025. u trgovini na malo fiskalizirano je 110,67 milijuna eura.

Dok je početkom godine međunarodno okružje bilo relativno stabilno, eskalacija sukoba na Bliskom istoku u ožujku naglo je pogoršala gospodarske uvjete i povećala neizvjesnost. Sukob je narušio opskrbu energentima i doveo do snažnog rasta cijena, a taj se učinak može preliti na cjelokupni opskrbni lanac.

- Unatoč visokoj razinu neizvjesnosti i izazovnom okruženju uvjetovanom geopolitičkom nestabilnošću te posljedično višim cijenama energenata i gnojiva, kao i rastom troškova proizvodnje, od početka godine promet u maloprodaji, i prema broju i prema iznosu fiskaliziranih računa bilježi pozitivan trend. Ti pokazatelji upućuju na to da bismo u nadolazećim uskrsnim blagdanima, uz pretpostavku da se poremećaji na tržištu zadrže na što nižim razinama, mogli zabilježiti veću razinu potrošnje nego prošle godine. Istodobno, važno je da potrošači biraju domaće proizvode kad god je to moguće, jer time izravno podupiru domaću proizvodnju, gospodarstvo i očuvanje radnih mjesta - komentira Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu HGK.

Kad su u pitanju namirnice koje se u većoj mjeri troše tijekom uskrsnih blagdana, unatoč usporavanju inflacije prehrambenih proizvoda, koja je u veljači iznosila 2,6 posto, cijene pojedinih proizvoda i dalje pokazuju trend rasta. Prema podacima za veljaču, najveći porast zabilježen je kod jaja (10 posto), svježe ribe (7 posto) te svježe janjetine (7,2 posto), kao i junetine i teletine (20 posto). Kod namirnica za pripremu kolača maslac bilježi pad cijene već 11 mjeseci zaredom, cijena brašna je stabilna, dok cijena čokolade i dalje raste. Iz HGK pozivaju građane da i ovih blagdana biraju kvalitetne domaće proizvode označene znakovima Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko, koji jamče izvrsnost i podrijetlo. Takvim odabirom ne samo da podržavamo domaću proizvodnju, već i doprinosimo jačanju konkurentnosti nacionalnog gospodarstva, što gotovo 30 godina promiče i kampanja HGK Kupujmo hrvatsko.

Ključne riječi
uskrsna košarica HGK Uskrs Barkod

Komentara 2

Pogledaj Sve
AN
Antonio1952
12:02 24.03.2026.

Zar su praznici postali takmicenje u potrosnji? Samo se kuka kako nema novca a kupuje se sve i svasta bez opravdane potrebe.

KZ
kelj_za_ručak
12:26 24.03.2026.

Izbljuvat ću se na ove "članke". Svaki Uskrs "Koliko će nas koštati blagdanski stol". Svako ljeto "Koliko košta kuglica sladoleda" i između brojanja dolazaka i noćenja "Koliko košta kava" i "Koliko Hrvata si može priuštiti ljetovanje"... Za intermezzo idu pitanjaa "Ko nas bre zavadi" i "Koliko je Srba stradalo" .... pa zatim "Koliko će vas koštati školska oprema"...pa intermezzo "Koliko će kolona biti" i "Koliko je Srba stradalo".... onda dalje "Koliko Hrvata ide na skijanje" i "Koliko će nas koštati blagdanski stol" "Znate li zašto slavimo Božić" 😏 ..

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Hrvatske igre na platformi Steam
TRANSFORMACIJA DOMAĆIH STUDIJA

Rekord hrvatske gejming industrije sa 72,4 milijuna eura prihoda, ovo su hit igre domaćih studija na Steamu

Godišnje se u Hrvatskoj radi na preko 100 naslova, ali izađe ih svega dvadesetak, što naravno uključuje i puno malih indie naslova ali u prosjeku i oko 2-3 hita. Ako hitom proglasimo samo naslove s preko 10.000 pratitelja na Steamu, u proteklim godinama izašli su sljedeći “hitovi”: The Talos Principle 2, Aquatico, Roll Player,  Go Home Annie: An SCP Game,  Kaiserpunk, Escape Simulator 2, The Talos Principle: Reawakened, Pompeii: The Legacy,  Chaos on Wheels, Bloodgrounds i SCUM.

