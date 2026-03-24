Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 54
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROVJERENO RADI

Genijalan trik s aluminijskom folijom koji morate probati: Dvije žlice octa rješavaju jednu od najvećih muka u kuhinji

aluminijska folija
Thinkstock
VL
Autor
Večernji.hr
24.03.2026.
u 09:00

Prednost ove metode je što kombinira kemijsko djelovanje prirodnih sastojaka i lagano mehaničko čišćenje, čime se postiže dobar rezultat bez oštećenja posuđa

Zagorjela tava čest je problem u kuhinji, a tvrdokorne naslage na dnu posuđa mnogima zadaju glavobolju. U takvim situacijama često se poseže za agresivnim sredstvima za čišćenje ili grubim spužvama, no postoji i jednostavnije rješenje koje ne zahtijeva posebne preparate, pišu Nezavisne novine.

Naime, kombinacija sode bikarbone, octa i aluminijske folije može učinkovito pomoći u uklanjanju zagorenih ostataka. Riječ je o metodi koja koristi sastojke dostupne u gotovo svakoj kuhinji, a pritom ne oštećuje površinu posuđa.

Postupak započinje nanošenjem paste od sode bikarbone i vode na zagorjele dijelove tave. Smjesu je potrebno ostaviti da djeluje nekoliko sati kako bi omekšala naslage. Nakon toga čišćenje je znatno jednostavnije jer se nečistoća lakše odvaja od površine.

Ako mrlje i dalje ne popuštaju, koristi se otopina octa i vode koja dodatno razgrađuje masnoće i zagorjele ostatke. U završnom koraku, zgužvana aluminijska folija može poslužiti kao alat za ribanje. Za razliku od klasičnih žičanih spužvi, folija je blaža prema površini, a istovremeno dovoljno učinkovita za uklanjanje preostalih naslaga.

Prednost ove metode je što kombinira kemijsko djelovanje prirodnih sastojaka i lagano mehaničko čišćenje, čime se postiže dobar rezultat bez oštećenja posuđa. Upravo zbog toga sve je popularnija među onima koji traže jednostavna i pristupačna rješenja za održavanje kuhinje. Pokazuje se kako su, u mnogim slučajevima, najučinkovitiji trikovi upravo oni najjednostavniji i dostupni u vlastitom domu.

Ključne riječi
aluminijska folija Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Rekord hrvatske gejming industrije sa 72,4 milijuna eura prihoda, ovo su hit igre domaćih studija na Steamu

Godišnje se u Hrvatskoj radi na preko 100 naslova, ali izađe ih svega dvadesetak, što naravno uključuje i puno malih indie naslova ali u prosjeku i oko 2-3 hita. Ako hitom proglasimo samo naslove s preko 10.000 pratitelja na Steamu, u proteklim godinama izašli su sljedeći “hitovi”: The Talos Principle 2, Aquatico, Roll Player,  Go Home Annie: An SCP Game,  Kaiserpunk, Escape Simulator 2, The Talos Principle: Reawakened, Pompeii: The Legacy,  Chaos on Wheels, Bloodgrounds i SCUM.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!