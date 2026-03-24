Genijalan trik s aluminijskom folijom koji morate probati: Dvije žlice octa rješavaju jednu od najvećih muka u kuhinji

Zagorjela tava čest je problem u kuhinji, a tvrdokorne naslage na dnu posuđa mnogima zadaju glavobolju. U takvim situacijama često se poseže za agresivnim sredstvima za čišćenje ili grubim spužvama, no postoji i jednostavnije rješenje koje ne zahtijeva posebne preparate, pišu Nezavisne novine.

Naime, kombinacija sode bikarbone, octa i aluminijske folije može učinkovito pomoći u uklanjanju zagorenih ostataka. Riječ je o metodi koja koristi sastojke dostupne u gotovo svakoj kuhinji, a pritom ne oštećuje površinu posuđa.

Postupak započinje nanošenjem paste od sode bikarbone i vode na zagorjele dijelove tave. Smjesu je potrebno ostaviti da djeluje nekoliko sati kako bi omekšala naslage. Nakon toga čišćenje je znatno jednostavnije jer se nečistoća lakše odvaja od površine.

Ako mrlje i dalje ne popuštaju, koristi se otopina octa i vode koja dodatno razgrađuje masnoće i zagorjele ostatke. U završnom koraku, zgužvana aluminijska folija može poslužiti kao alat za ribanje. Za razliku od klasičnih žičanih spužvi, folija je blaža prema površini, a istovremeno dovoljno učinkovita za uklanjanje preostalih naslaga.

Prednost ove metode je što kombinira kemijsko djelovanje prirodnih sastojaka i lagano mehaničko čišćenje, čime se postiže dobar rezultat bez oštećenja posuđa. Upravo zbog toga sve je popularnija među onima koji traže jednostavna i pristupačna rješenja za održavanje kuhinje. Pokazuje se kako su, u mnogim slučajevima, najučinkovitiji trikovi upravo oni najjednostavniji i dostupni u vlastitom domu.