Kamo na bicikliranje u prirodi, a da pritom ne odete daleko od Zagreba

Topliji mjeseci idealni su za rekreaciju na dva kotača. Grad je dosad bio prazan pa na prometnicama nije bilo puno automobila, važno je bilo samo dobro se hidrirati, namazati se kremom za sunčanje, na glavu nabiti šiltericu ili šešir i put pod noge, pardon kotače. No, biciklom se u prirodi može uživati i izvan ljetne sezone. Također, da biste se kvalitetno provozali biciklom, nije potrebno ni napustiti metropolu. Mnogi zagrebački kvartovi kriju zanimljive rute. Stanovnici zapadnog dijela Zagreba, primjerice, vole biciklirati obalama potoka Črnomerec, Vrapčak i Kustošak koji nude zabavnu vožnju uz lijepe pejzaže te osjećaj divljine u centu grada. Vožnjom uz šetnice trešnjevačkih potoka dolazi se i do Jaruna, zagrebačke biciklističke top lokacije. Oko 13 kilometara duga staza nedavno je potpuno preuređena pa uokolo jezera sada možete voziti po najfinijem mekanom asfaltu. Staza je ravna, zavoji nisu oštri, a još uvijek se - s obzirom na vremenske prilike - možete i bućnuti u zagrebačkom moru čija je voda i ove godine izvrsne kvalitete, pokazala su nedavna mjerenja.

Jarun je glavna biciklistička lokacija metropole, no mnogi kvartovi imaju zelene oaze za bicikliranje Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

S Jaruna se savskim nasipom može uputiti i do Rakitja i Orešja. Staza je dugačka 35 kilometara, a trasa je ugodna i vodi od pješačkog Savskog mosta desnom obalom do jezera Rakitje i Orešje. Ova je staza gotovo u potpunosti ravna, a biciklisti do cilja gotovo uopće neće morati ulaziti u cestovni promet. Do Rakitja se može doći i slijedeći makadamsku rutu koja sa savskog nasipa skreće u Lučko i vodi kroz prirodu prema kompleksu jezera, a potpuno izbjegava kontakt s prometom.

Kamp Zagreb na jezeru Rakitje udaljen je od centra grada 15 kilometara Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Za one koji biciklom žele na izlet van Zagreba idealna je slikovita, 40 kilometra duga ruta uz polja i oranice Turopolja. Starta se od Savskog mosta, a trasa vodi kroz Lanište i Brezovicu prema Brebernici i Markuševcu Turopoljskom, nakon čega se nastavlja djelomice u prirodi, a djelomice kroz naseljena mjesta sve do povratka u grad. Mogu je savladati svi koji su tek počeli s biciklizmom i žele se polako utrenirati za teže terene. Savršena za početak jer je minimalan promet i ima malo uspona.

I okolica Ivanić-Grada nudi brojne mogućnosti aktivnog odmora, pa i za ljubitelje vožnje na dva kotača. Većina staza kreće iz Ivanić-Grada i nude priliku za uživanje u prekrasnom moslavačkom kraju. Ljepotom krajolika ističe se Lonjska ruta, lagana, 13 kilometara dugačka biciklistička staza koja kreće iz središta Ivanić-Grada kroz okolna naselja i dijelom pokraj rijeke Lonje.

Stanovnici zapadnog dijela Zagreba vole biciklirati obalama potoka Črnomerec, Vrapčak i Kustošak koji nude zabavnu vožnju uz osjećaj divljine u centu grada Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Za one iskusnije idealan je 69 kilometara dug đir po Žumberku. Trasa vodi od Samobora do skrivenih ljepota gore, a usto je bez većih uspona. Krug se vozi po samom vrhu, uz nekoliko manjih i jednu veću uzbrdicu. Tehnički je lagana, ali traži solidnu formu. Nešto teža i duža je 78 kilometra duga polubrdska ruta oko Samobora. Kreće s Podsusedskog mosta u Zagrebu, a proteže se kroz nekoliko naselja u okolici Samobora prije nego što se počne penjati u samo gorje. Najstrmiji je uspon od 330 metara između naselja Palačnik i Cerja Samoborskog.

Jedna od poznatijih i najposjećenijih staza je i park Divlje vode u Samoboru, odnosno Crvena ruta. Sastoji se od dva dijela od kojih je prvi laganiji i pogodan za rekreativce, a vozi od Samobora preko Bregane i Grdanjaca do Bio parka Divlje vode i Žumberačkog eko sela.

Ljubiteljima adrenalinske vožnje preporučuje se spust sa Sljemena, jedan od najljepših i najdužih u ovom dijelu Hrvatske. Ruta do vrha Medvednice kreće s Kaptola i kroz grad vodi do Blizneca, a otuda cestom do Sljemena i natrag do finiša na Trgu bana Jelačića. A gore se odnedavno biciklom može i žičarom. Još strmiji uspon za Sljeme kreće u Kustošiji odakle se ide prema Planinarskim domovima Grafičar i Puntijarka, odakle se spušta prema Gračanima.

Zagreb: biciklistička ruta kod Blizneca Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Među najtežim stazama u okolici Zagreba je i ona po Plešivičkom gorju, Dugačka je 78 kilometara, starta u Podsusedu, vodi kroz Svetu Nedelju do obronaka Plešivice, a predstavlja izazov i iskusnijima, s obzirom na to da ima česte i strme uspone, pogotovo između Jurjevčana i Ruda.

Biciklističke staze okolnim brdima nudi i Zaprešić. Dugačka je 29 kilometara, a da ju svladate trebat će vam dva sata. Započinje u Zaprešiću kod parka Novi dvor, a kombinacija je asfaltne i makadamske podloge. Prolazi pored dvorca Januševec, Zavičajnog muzeja Brdovec, župne crkve Pohoda Blažene Djevice Marije te muzeja Matija Skurjeni.