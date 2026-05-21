Smrt omiljenog Denisa iz 'Večernje škole' mnoge je rastužila, imao je samo 64 godine

Glumac Mladen Horvat preminuo je prije točno godinu dana u 65. godini života nakon moždanog udara. Horvata publika pamti po urnebesnim, britkim i nezaboravnim šalama i zafrkancijama iz kultne 'Večernje škole' gdje je kao Denis dijelio klupe s glumcem Zlatanom Zuhrićem Zuhrom, Draženom Folnegovićem, pokojnim Đurom Utješanovićem i Ahmedom el Rahimom, dok im je predavanja držao nezaboravni komičar, legendarni Željko Pervan. Horvat je u 'Večernju školu' ušetao u kao učenik koji je podbadajući profesora Pervana bio zapamćen po povremenim sarkastičnim komentarima. Mladen se, osim toga, iz hobija bavio i glazbom. Horvat nije ograničio svoju glumačku karijeru samo na Večernju školu.

Istaknuo se i u drugim televizijskim ostvarenjima, posebice u humorističnoj seriji "Naknadno" iz 2016., gdje je briljirao kao Živojin Mirić. U ovom projektu, dijelio je ekran s dugogodišnjim suradnicima poput Željka Pervana i Sanje Vejnović. Međutim, nakon intenzivnog perioda na malim ekranima, Horvat se odlučio povući iz javnog života. Iako se rijetko pojavljivao na pozornici, nije u potpunosti napustio umjetničku scenu, povremeno surađujući s kolegama i prijateljima iz Večernje škole na raznim projektima. Podsjetimo, prije dvije godine u Dobro jutro, Hrvatska gostovala je ekipa 'Večernje škole'. Željko Pervan, Zlatan Zuhrić, Ahmed Al Rahim, Mladen Horvat i Damir Folnegović pojavili su se u ovoj emisiji prije rasprodanog nastupa u zagrebačkoj Ciboni.

Željko Pervan je rekao kako su se zajedno okupili kada je preminuo njihov zajednički prijatelj, ali i dodao da cijelo vrijeme traje pritisak da se ponovno okupe.

- Nema scenarija, mi to dogovorom rješavamo, jer smo malo plaćeni. Mi bismo željeli da nam se još netko pridruži, ali nema tko - rekao je Pervan u emisiji koji je pojasnio kako je format isti, no sadržaj je drukčiji.

Pervan je kazao i kako ovaj put izbjegavaju dnevno-političke pojavnosti, već se pokušavaju baviti uzročno-posljedičnim nizom života svih ljudi. - Više govorimo o ljubavi, zlobi, zavisti, lijenosti, o onome što spava u ljudima, to razvlačimo kroz predstave, ističe Pervan.

Voditelji su ih pitali i koliko su Hrvati zapravo duhoviti. - Stvar je u tomu tko bira humor, a ne tko ga proizvodi. Ovo što gledamo u raznim medijima, to je netko izabrao, a nije dobro da nam drugi biraju. Dobro je šaliti se na svoj račun, što mi radimo, a to nekada izostane zbog ega, a mi to uredno koristimo pa onda udaramo po svemu ostalome - izjavio je Zuhra. Inače, osim Zlatana koji je glumac u kazalištu, a gledali smo ga i u brojnim domaćim serijama, te Pervana koji je komičar i ostali članovi ekipe imaju druge poslove nevezano za Večernju školu. Damir Folnegović bavi se restoranima i vinarijama pa je napisao i dva gastro vodiča, Ahmed Al Rahim otvorio je restoran na Velom Lošinju, a Mladen Horvat se bio hobistički posvetio glazbi.

Glumac i komičar Mladen Horvat pokopan je na gradskom groblju u Vrbovcu. Prema želji obitelji, ispraćaj je bio u krugu najbližih, a na sprovodu je bio i Mladenov prijatelj i kolega Željko Pervan koji je održao emotivan govor, čija je snimka osvanula i na TikToku. Pervan je rekao da je Mladena poznavao više od 60 godina.

– Neke stvari koje je Mladen imao u sebi, nisam susreo nigdje još. Takva blagost, pomirenost... opraštanje ljudima. Nije nosio svoje probleme kao ordenje pa se hvalio njima da izazove sućut. Mnogo puta sam ga pitao je li sve u redu. Nikada, u 63 godine nije se požalio ni na što. To je nevjerojatno, kako je poprimio oblik života – rekao je Pervan. A zatim se i obratio Mladenu te poručio: "Buraz, ti znaš koliko te volim i jedva čekam da se nađemo opet zajedno. Sigurno ćemo se naći."

– Mladen je bio toliko blag, toliko je trpio i šutio, nepravde, svakakva ponašanja prema njemu. Ja sam ga cijelo vrijeme volio i trudio se da mu bude što bolje, koliko sam mogao... – rekao je Pervan.