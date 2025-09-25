Naši Portali
OPASNE GLJIVICE

Jedan od najagresivnijih karcinoma rađa se - u vašim ustima! Znanstvenici otkrili šokantno otkriće

Tri specifične vrste bakterija, uključujući Porphyromonas gingivalis i Eubacterium nodatum, kao i gljivica Candida tropicalis, povezane su s većim rizikom od razvoja raka gušterače

Određene kombinacije mikroba u našim ustima povezane su s jednim od najsmrtonosnijih karcinoma, rakom gušterače, što sugerira da dobra oralna higijena može činiti više od toga da nam samo sačuva zube, piše Science Alert. 

Prema istraživanju koje su proveli epidemiolog Richard Hayes i njegovi kolege sa Sveučilišta u New Yorku, čišćenje zuba može pomoći ne samo u prevenciji parodontalnih bolesti, već i u zaštiti od raka. Analizom više od 300.000 zdravstvenih podataka, istraživači su povezali 27 mikroba u ustima s više od tri puta većim rizikom od raka gušterače, bolesti koja pogađa 1 od 56 muškaraca i 1 od 60 žena u SAD-u.

Tri specifične vrste bakterija, uključujući Porphyromonas gingivalis i Eubacterium nodatum, kao i gljivica Candida tropicalis, povezane su s većim rizikom od razvoja raka gušterače. Iako istraživači ističu da ovi mikrobi možda ne uzrokuju rak izravno, njihova prisutnost u ustima može biti znak za daljnje istraživanje. Istraživanje sugerira da bi određene bakterije i gljivice, putujući kroz slinu, mogle doći do gušterače i izazvati promjene koje povećavaju rizik od raka.

Ova otkrića otvaraju nove mogućnosti za ranije otkrivanje raka gušterače. Bakterije i gljivice u ustima mogle bi postati ključni biomarkeri za predviđanje rizika od bolesti, čime bi se omogućilo preciznije i ranije testiranje. Kako rak gušterače često nije simptomatski sve dok ne dosegne napredne faze, razumijevanje oralnih mikroba može pomoći liječnicima u identificiranju ljudi koji su pod povećanim rizikom i koji bi trebali podvrgnuti dodatnim pregledima, što može spasiti živote.

Ključne riječi
rak gušterače Barkod zubi karcinom

