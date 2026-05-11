Znate li čemu službe ovi krugovi na cestama? Koriste ih naši susjedi, a uskoro ih uvodi još jedna europska zemlja

Na europskim cestama sve se češće mogu vidjeti neobične bijele oznake u obliku krugova, postavljene uz središnju crtu kolnika. Iako na prvi pogled mogu zbuniti vozače, njihova je svrha vrlo jasna – pomoći motociklistima da sigurnije prolaze kroz zavoje, piše HAK.

Krugovi su izrađeni od bijele, reflektirajuće i protuklizne boje, a postavljaju se na kritičnim zavojima. Njihova zadaća je motociklistima pokazati sigurniju putanju i upozoriti ih da se ne približavaju previše središnjoj crti, odnosno vozilima iz suprotnog smjera.

Ovakve oznake već postoje u Njemačkoj, Škotskoj, Sloveniji, Luksemburgu i Austriji, gdje su rezultati posebno ohrabrujući. Austrijski odbor za sigurnost na cestama analizirao je motociklističke nesreće i utvrdio da se velik dio njih događa upravo u zavojima, često zato što motociklisti biraju pogrešnu liniju vožnje.

Prema njihovim podacima, čak 95 posto motociklista u rizičnim zavojima vozi preblizu sredini ceste. Nakon što su 2019. u Tirolu uvedene ove oznake, broj nesreća na promatranim dionicama do 2023. smanjen je za 80 posto.

Zbog takvih rezultata ovaj sustav sada planira uvesti i Španjolska. Riječ je o jednostavnom, ali očito vrlo učinkovitom rješenju koje ne mijenja prometna pravila, nego vozačima motocikala vizualno pomaže da zadrže sigurniju putanju kroz zavoj.