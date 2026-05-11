Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SIGURNOST NA PRVOM MJESTU

Znate li čemu službe ovi krugovi na cestama? Koriste ih naši susjedi, a uskoro ih uvodi još jedna europska zemlja

Screenshot/Reddit
VL
Autor
Večernji.hr
11.05.2026.
u 17:00

Čak 95 posto motociklista u rizičnim zavojima vozi preblizu sredini ceste. Nakon što su 2019. u Tirolu uvedene ove oznake, broj nesreća na promatranim dionicama do 2023. smanjen je za 80 posto

Na europskim cestama sve se češće mogu vidjeti neobične bijele oznake u obliku krugova, postavljene uz središnju crtu kolnika. Iako na prvi pogled mogu zbuniti vozače, njihova je svrha vrlo jasna – pomoći motociklistima da sigurnije prolaze kroz zavoje, piše HAK.

Krugovi su izrađeni od bijele, reflektirajuće i protuklizne boje, a postavljaju se na kritičnim zavojima. Njihova zadaća je motociklistima pokazati sigurniju putanju i upozoriti ih da se ne približavaju previše središnjoj crti, odnosno vozilima iz suprotnog smjera.

Ovakve oznake već postoje u Njemačkoj, Škotskoj, Sloveniji, Luksemburgu i Austriji, gdje su rezultati posebno ohrabrujući. Austrijski odbor za sigurnost na cestama analizirao je motociklističke nesreće i utvrdio da se velik dio njih događa upravo u zavojima, često zato što motociklisti biraju pogrešnu liniju vožnje.

Prema njihovim podacima, čak 95 posto motociklista u rizičnim zavojima vozi preblizu sredini ceste. Nakon što su 2019. u Tirolu uvedene ove oznake, broj nesreća na promatranim dionicama do 2023. smanjen je za 80 posto.

Zbog takvih rezultata ovaj sustav sada planira uvesti i Španjolska. Riječ je o jednostavnom, ali očito vrlo učinkovitom rješenju koje ne mijenja prometna pravila, nego vozačima motocikala vizualno pomaže da zadrže sigurniju putanju kroz zavoj.

Hrvatski komentator uvučen u aferu s Pavlekom otkrio: 'Dobio sam gotovinu kao i svi ostali'
Ključne riječi
motociklisti cesta HAK Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!