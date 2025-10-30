iPhone sprema dosad neviđeni model za 20. rođendan: Novi uređaj neće imati niti jednu tipku?

Apple se priprema za veliki jubilej: iPhone slavi 20 godina, a 2027. stiže model koji bi mogao potpuno redefinirati tržište pametnih telefona. Iako je prošlo već gotovo desetljeće otkako je iPhone X napravio korak prema modernizaciji, Apple se sprema obilježiti ovu značajnu godišnjicu s nečim potpuno novim.

Na temelju neslužbenih informacija, iPhone 2027. donosi brojne novitete, a najzanimljiviji je potpuno nov dizajn ekrana. Prema glasinama, Apple bi mogao predstaviti ekran bez rubova, zakrivljen sa svih strana, nalik vodopadu, što bi omogućilo ekran koji zauzima cijelu prednju površinu. Tako bi, uz nedostatak klasičnih rubova i izreza na ekranu, telefon izgledao elegantnije i inovativnije. Međutim, ovakav dizajn mogao bi biti izazovan za korištenje maskica jer bi zakrivljeni rubovi mogli biti prekriveni, pa Apple planira i otpornije kućište koje će omogućiti korištenje telefona bez zaštite.

Također, u novom modelu mogao bi nestati i klasični izrez za prednju kameru. Apple bi mogao implementirati kameru ispod ekrana, što bi bilo značajno poboljšanje, ali se postavlja pitanje hoće li biti moguće održati kvalitetu snimljenih fotografija, budući da je kvaliteta kamerica ispod ekrana do sada bila problematična.

Ako Apple ne uspije sa skrivenom kamerom, postoji mogućnost da će ipak implementirati rupicu u ekran, dok bi se u tom slučaju mogao i odustati od FaceID sustava. No, unatoč svim izazovima, Apple i dalje ne otkriva u kojem smjeru će ići razvoj ekrana, a samim time ni budući dizajn uređaja.

Svi iščekuju i poboljšanja u kameri. Apple navodno planira bolji OLED ekran, tanji i svjetliji, uz manju potrošnju energije koja bi pozitivno utjecala na trajanje baterije. Također, kamera će imati napredne senzore poput Fusion kamere s prilagodljivim HDR senzorom za bolji dinamički raspon, te promjenjivom blendom koja će omogućiti kvalitetnije fotografije. Apple se nada da će kamera novog modela dostići razinu profesionalnih kinematografskih kamera.

Za kraj, očekuju se i značajna poboljšanja u Appleovim modemima, koji će biti brži i učinkovitiji od trenutnih Qualcommovih modema, što bi ponovo doprinijelo boljoj štednji energije i boljoj trajnosti baterije. Isto tako, Appleov novi čipset A serije bit će manji, brži i energetski učinkovitiji, što će dodatno poboljšati ukupnu performansu uređaja.

Kada se iPhone 2027. pojavi na tržištu, vjerojatno će uz njega biti predstavljeni i klasični modeli, no umjesto iPhonea 19, Apple bi mogao preskočiti ovaj broj i usmjeriti se na generaciju iPhone 20. Za sada je ovaj model poznat kao iPhone XX, ali kako se približava lansiranje, očekuje se da će Apple smisliti i drugo, možda još zvučnije ime.