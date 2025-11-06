Inspektori u akciji: Zbog jogurta, kruha, salame... kažnjeno 930 dućana

Prodaja proizvoda po cijenama višim od dopuštenih, neisticanje dodatnih cijena, neisticanje plakata i osiguranje zasebnih dijelova trgovina..., samo su neki od nedostataka koje je od stupanja na snagu Vladine Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda i određenih kategorija proizvoda u trgovini na malo od 7. veljače te Odluke o objavi cjenika i isticanju dodatne cijene kao mjera izravne kontrole cijene u trgovini na malo, koja je na snagu stupila 15. svibnja, u 930 trgovina utvrdio i prekršajno prijavio Državni inspektorat (DIRH).

Riječ je, podsjetimo, o Vladinoj listi 70 proizvoda i kategorija proizvoda za koje određena najviša razina cijena te propisane obveze trgovaca na malo u svezi informiranja potrošača, kako bi se, isticali su mjerodavni, otklonile štetne posljedice poremećaja na tržištu u pogledu opskrbe. Iz DIRH-a kažu kako su do 31. listopada obavili ukupno 3780 inspekcijskih nadzora u trgovinama te ustanovili da svaka četvrta ili 25,63% njih ne poštuje Vladine odredbe. Za 3311 proizvoda (artikala) nije, kako se tvrdi, istaknuta vizualna komunikacijska oznaka, 364 su se prodavala po cijeni iznad najviše dopuštene, a za 574 kategorije proizvoda utvrđeno je da trgovci nisu za najmanje jedan artikl odredili cijenu do najviše razine dopuštene cijene, a iste nude u ponudi.

Najviše je takvih nepravilnosti bilo kod pšeničnog nepakiranog kruha (u čak 156 slučajeva), kranjskih kobasica (98), naranača u rinfuzi (91), kajzerica (82), tirolske kobasice i crvenog luka u rinfuzi (70), pancete (67), smrznutog graška (66), šunke u ovitku (62), rezane cikle (61)... Kod liste 30 proizvoda kojima je Vlada 'zamrznula' cijenu trgovci su najviše 'griješili' kod jogurta u čašici i bočici i sirupa sa šećerom (po 178 slučajeva), trajnih mlijeka (168), gela za tuširanje (156), standardnih higijenskih uložaka (128), riže bijele dugog zrna (102), mliječne čokolade 80-100 g (100), špageta, brašna, suncokretova ulja, cijelog pileta, hrenovaka... Jednako tako, u provedenim nadzorima su utvrđene i 302 povrede informiranja potrošača, poput neisticanja plakata i osiguranja zasebnih dijelova/polica u trgovinama koje imaju više od 400 kvadrata prodajnog prostora.

U nadzorima Odluke o objavi cjenika i isticanju dodatne cijene, utvrđeno je da trgovci u 155 prodajnih objekata nisu za 1770 kontroliranih proizvoda (artikala) istaknuli dodatnu cijenu, dok je kontrola objave cjenika na mrežnim stranicama trgovaca iz kategorija supermarket, hipermarket, diskontna prodavaonica te Cash&Carry, pokazala da 10 trgovaca nije ispunilo sve obveze vezano uz to.