IKEA šokirala novom suradnjom, stižu lizalice neobičnog okusa: 'Nadam se da je šala jer bi mi moglo pozliti'

Talijanski ogranak tvrtke IKEA iznenadio je svoje pratitelje na Instagramu objavom koja je istovremeno šokirala i oduševila javnost. U dinamičnom videu, koji podsjeća na eksperiment ludog znanstvenika, prikazan je proces stvaranja novog, neočekivanog proizvoda: lizalice s okusom slavnih švedskih mesnih okruglica.

"Vi ste tražili, mi smo ispunili. Lizalica s okusom mesnih okruglica postala je stvarnost. Uskoro u Ikei...", stoji u opisu objave, potvrđujući da nije riječ o još jednoj duhovitoj fotomontaži, već o stvarnom proizvodu koji uskoro stiže.

Iako se čini kao ideja koja je nastala iz vedra neba, priča o ovoj neobičnoj slastici ima zanimljivu pozadinu. Sve je započelo kao globalna prvoaprilska šala koja je, na iznenađenje mnogih, izazvala lavinu pozitivnih reakcija na internetu. Kupci su bili toliko oduševljeni konceptom da je IKEA odlučila šalu pretvoriti u stvarnost. U suradnji s poznatim španjolskim brendom slatkiša Chupa Chups, stvoreno je milijun komada veganskih lizalica koje navodno vjerno dočaravaju okus mesnih okruglica s blagom notom džema od brusnica.

Ono što je posebno naglašeno u kampanji jest činjenica da je proizvod u potpunosti veganski i ne sadrži meso, što je jasno istaknuto i u samom promotivnom videu. Ovaj potez u skladu je s IKEI-nom strategijom održivosti i ciljem da do 2025. godine pedeset posto glavnih jela u njihovim restoranima bude na biljnoj bazi. Lansiranje veganske lizalice koja slavi njihov najpoznatiji mesni proizvod tako predstavlja pametan spoj tradicije i modernih trendova.

Svi oni koji su se ponadali da će ovu neobičnu lizalicu moći ubaciti u svoju košaricu tijekom sljedećeg posjeta IKEI, ostat će razočarani. Naime, lizalice se neće naći u slobodnoj prodaji. Umjesto toga, bit će dio promotivne kampanje i dijelit će se besplatno na posebnim degustacijama u IKEA trgovinama diljem svijeta tijekom lipnja 2026. Premijerno predstavljanje održat će se na Tjednu dizajna u Milanu, gdje će posjetitelji imati priliku prvi isprobati ovaj jedinstveni okus. Reakcije na društvenim mrežama bile su podijeljene, ali pretežno pozitivne. Dok su neki u nevjerici pisali "Kunem se, nadam se da nije šala jer bi mi moglo pozliti", drugi su s oduševljenjem komentirali "Epski" i nudili se kao prvi kušači.