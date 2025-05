Huawei Watch 5: Kinezi predstavili novi senzor na pametnom satu, donosimo što sve može

Kad ste posljednji put bili na sistematskom pregledu? Dok je nekima ovo redovna procedura barem jednom godišnje, drugima može lako proći i dulje vremena bez posjeta liječniku ili odrađivanju nekih redovnih kontrola zdravlja. Mogu li nas nosivi gadgeti potaknuti da malo više i bolje osluškujemo vlastito tijelo i bolje se brinemo za svoje zdravlje? Otprilike ovako bi mogla glasiti poruka nove linije pametnih satova iz Huaweija. Ovaj kineski brend je u Berlinu europskim korisnicima predstavio svoje nove nosive uređaje - pametne satove iz serija Huawei Watch 5 i Huawei Fit 4, bežićne slušalice FreeBuds 6 i i tablet MatePad 12.2". Huawei Watch 5 od 46 milimetara u Hrvatskoj stoji od 449 eura (crni) do 649 eura (titanij verzija), a postoji još i ljubičasta varijanta za 549 eura. Manja varijanta od 42 milimetra također dolazi u tri različite cjenovne ponude: bijeli od 499 eura, u bež boji od 549 eura i u zlatnoj boji od 649 eura.

Foto: Danijel Lijović

Novi Huawei Watch 5 je odličan uređaj, lijepo dizajniran u novom uglađenijem kućištu od titanija, a iznutra osnažen tehnologijama za praćenje tjelesnih aktivnosti. Ovdje se posebno ističe novi višenamjenski senzor X-TAP koji ima mogućnost obaviti više različitih mjerenja u jednoj seriji pritisaka prstom na rub kućišta, a ovdje se to posebno odnosi i na preciznije mjerenje kisika u krvi upravo preko tog novog senzora koji mjeri podatke iz vrha prsta, ne baš isto, ali slično kako bi mjerio i neki medicinski uređaj. Ovo je Huawei prozvao nadogradnjom svog sustava "TruSense" kako nazivaju značajku zdravstvenih indikacija koje mjere njihovi nosivi uređaji. O tome ću još detaljnije malo kasnije u ovom tekstu.

Imam toplo-hladni pristup prema pametnim satovima, volim ih koristiti, ali često ih i skinem. Nekada mi daju i previše informacija, ali super mi dođu na putovanjima ili tijekom rekreacije. Proteklih tjedan dana koristio sam novi sat Huawei Watch 5 (dimenzije od 46mm) na putovanju u Rim i Berlin i jedna od prvih stvari koje sam primijetio je da sam puno rjeđe - imao mobitel u rukama. Brzo sam se naviknuo da mi je lakše samo lagano zaokrenuti zapešće i pogledati automatski ispisanu poruku na satu, bilo da je riječ o WhatsApp poruci, mailu ili nekoj drugoj notifikaciji. Tek tada bih odlučio hoću li se doista primiti i mobitela.

Foto: Danijel Lijović

Druga stvar koju sam primijetio da na ovom modelu se brže troši baterija, nego na prijašnjim modelima. Huaweijevi satovi su inače na dobrom glasu po autonomiji baterije i redovito su im baterije dugo trajale pa ne bih ni razmišljao o tome trebam li sat staviti na punjenje, nekako je uvijek bilo još puno baterije... No, Kinezi su na novim modelima mijenjali kućište i senzore, te izvukli više prostora za površinu ekrana, ali jesu izgubili na autonomiji baterije. Na manjoj verziji kućišta od 42 milimetra sada baterija traje do 3 dana (do 7 dana u režimu štednje baterije), a na većoj verziji od 46 milimetara traje oko 4,5 dana (do 12 dana u režimu štednje baterije). S umjerenjim korištenjem potrajala mi je baterija jedva oko 4 i pol dana, a kada sam više koristio X-TAP senzor za razna mjerenja, zatim na sportu, i detaljnije praćenje ciklusa spavanja tada mi je baterija potrajala samo 3 dana.

Na testu sam koristio tamno srebrnu varijantu sata s metalnim remenom, cijeli sat ima glossy efekt i imate dojam da se doista radi o kvalitetnim materijalima. Remen sam prvo podesio da mi bolje sat prianja na ruci, a srećom taj dio ostao je lako promjenjiv pa se lako izvadi ili doda komadić remena uz pomoć igle ili pina kojim mijenjate i SIM kartice na mobitelu. Sferično safirno staklo zaslona djeluje vrlo atraktivno i ima puno svjetline. Iz Huaweijea se hvale kako je kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika i da je jako otporno na ogrebotine, a materijal ima ugodnu glatku površinu. Sat sam koristio uparen sa Samsungovim mobitelom preko Huawei Health aplikacije. Obzirom da ove aplikacije nema na Google Playu potrebno ju je skinuti s Huaweijeve stranice. Sat podržava NFC, ali ne i Google Pay.

Foto: Danijel Lijović

Između krunice i funkcijske tipke nalazi se taj novi višenamjenski senzor X-TAP. Ovdje je najveća novost da se sada može dobiti preciznije mjerenje kisika u krvi, i to uz pomoć mjerenja iz prsta i 33 posto brže od lanjskog modela ovog sata. No, ovdje sam se malo pomučio pogađanjem točne mjere pritiska. Naime, da bi sat izmjerio taj podatak najbolje što može upućivat će vas da prstom blago pritisnete taj senzor u trajanju od 10 sekundi. Ako pritisnete prejako, sat će vas upozoriti da to učinite laganije. Ako, pak, pritisnete prejako, upozorit će vas da pritisnete blaže. Sa strane imate i svjetlosni indikator koliko točno pritiskate pa će ići skala prema gore (prejako držite) ili dolje (preslabo držite) i imat ćete poruku: "Ostanite u zelenoj zoni".

Ovo može biti zabavno kao da igrate neku igricu, ali može biti i gnjavaža dok se ne naviknete. Obično bih dobio rezultat 95-98 posto, što se čini dosta blizu razinama koje bi izmjerio i medicinski uređaj za razliku od recimo mjerenja temperature kože (oko 29-30 stupnjeva) što pak nije ni blizu točnoj temperaturi tijela koju mjere toplomjeri. Važno je ovdje napomenuti kako pametni sat nije medicinski uređaj niti zamjena za medicinski uređaj.

Foto: Danijel Lijović

Od niza softvera i senzora koji se tu nalaze jedino je EKG medicinski potvrđen softver i može prilično precizno izmjeriti koji vam je otkucaj srca u minuti, ali sve ove informacije treba shvatiti isključivo informativne prirode. No, ovakvi uređaji mogu poslužiti da je korisnik svjesniji svog tjelesnog stanja pa čak i biti indikator da bi bilo korisno obaviti zdravstveni pregled ili se konzultirati s liječnikom. A Huawei Watch 5 je došao do razine da može ukazivati na niz parametara. Neki djeluju vrlo sofisticirano poput mjerenja krutosti arterija, već spomenuto vrlo precizno mjerenje otkucaja srca u minuti i mjerenje kisika u krvi i niz još drugih stvari.

Foto: Danijel Lijović

Zapravo, zahvaljujući novom X-TAP senzoru ne trebate niti listati kroz aplikacije i tražiti što biste mjerili, možete samo stisnuti taj senzor i u 60 sekundi dobiti "mini sistematski" ili kako se to na satu ispiše "kratki pregled zdravlja" - odnosno paralelno mjerenje devet zdravstvenih indikatora, uključujući i stres. Huawei najavljuje da planira i uslugu mjerenja tlaka prenijeti s kineskog tržišta i na europsko, a najavljuju i da će stići i varijante praćenja emotivnog stanja...

Sat će vas kod mjerenja EKG-a odmah i pošteno upozoriti i ispisati da ne može predvidjeti srčani udar. Ali, nakon što redovito upotrebljavate ovaj sat i mjerite razne podatke, sat će vas upozoriti na promjene u trendu i dati vam neke savjete ili sugerirati konzultacije. Ili, barem vam dati onaj savjet da ste sjedili predugo i da je vrijeme da se razgibate.

Ima tu i ponekih dosadnih obavijesti koje su mi zvučale poput nekih poruka kakve bi se mogle naći u kineskom kolačiću ili iz Alana Forda: "Dobro je biti opušten. Zdrava količina stresa dobra je za motivaciju ako se znate s njome nositi". Vidite kako sat malo želi biti i motivacijski govornik... Evo još jedna "zen" poruka koju sam dobio: "Opustite se i uživajte u trenutku. Smirenost će vam omogućiti da je više cijenite."

FOTO Pogledajte kako izgleda novi Huawei Watch 5

Kvalitetu spavanja također možete mjeriti i to u cijelom nizu parametara. Ovdje mi je najkorisnije bilo dobiti zoran pregled koliko sati samo si zapravo "ostavio" za spavanje te da bih trebao ići ranije na spavanje. A bome sam se prilično iznenadio da me sat u analizi iskritizirao zbog toga što sam "predugo sanjao". Čekaj, otkud je sad sanjanje negativna stvar! Sat je precizno izračunao da sam tu jednu noć imao čak 35 posto REM sna i to mi zaračunao u ukupnoj ocjeni kvalitete spavanja. U pojašnjenju sam dobio informaciju da ako više noći zaredom puno sanjam, to može biti iscrpljujuće za tijelo pa se mogu osjećati izmoreno tijekom dana. A dakako, sve se svede na zaključak: opustite se i smanjite stres pa će se i tijelo lakše opustiti...

Foto: Danijel Lijović

Sat podržava upravljanje gestama, uz dvostruko tapkanje prstima što je uvedeno već na ranijem modelu, sada je nova mogućnost dvostrukog povlačenja po ekranu pa tako možete odgovoriti na poziv pa čak i otvoriti kameru na mobitelu i okinuti fotografiju. Dakako, kao i obično na Huaweijevim satovima tu je i cijeli niz značajki za praćenje sportskih aktivnosti, može se pratiti preko 100 različitih vježbanja. Posebice će biti zadovoljni trkači te entuzijasti za igranje golfa zbog mogućnosti navigacije s offline mapama u boji.

Foto: Danijel Lijović

U sat i pol igranja tenisa, Huawei Watch 5 mi je izmjerio da sam potrošio 1197 kalorija. Prosječno sam imao 144 otkucaja srca u minuti s maksimalnim skakanjem do 177 otkucaja, a sat mi je nakon tog tenisa preporučio 51 sat mirovanja za oporavak. Gotovo identičnu potrošnju kalorija izmjerio mi je i pametni sat Huawei Fit 4 koji sam za test također nosio na istoj ruci tijekom istog teniskog meča. Na sportu s reketima preporuka je da nosite sat na onoj ruci u kojoj vam nije reket.

Foto: Danijel Lijović

FOTO Pogledajte kako izgleda novi Huawei Watch Fit 4

Huawei Watch 5 je sjajno zaokruženi nosivi gadget pogotovo za Android korisnike (ali može se bez problema spojiti i s iPhoneom) koji se može snaći i kao modni dodatak i kao sportski ili zdravstveni pratitelj. Vjerojatno nećete koristiti sve mogućnposti mjerenja koje ovaj sat pruža, ali čak i da aktivno ne pratite što sve zapisuje, podaci se spremaju u Huawei Health aplikaciji i sat će samostalno raditi analize i davati vam preporuke koje vam ponekad mogu dati uvid kojeg niste ni bili svjesni. A to će postati još bitnije i korisnije kada ovakvi uređaji postanu i još precizniji u mjerenju zdravstvenih indikatora, a tada bi dosta mogli postati vaš osobni alat za svakodnevni mini sistematski pregled.

Foto: Danijel Lijović

PLUSEVI

Atraktivan dizajn

Kvalitetan ekran

Novi X-TAP odličan ima puno mogućnosti

Preciznije mjerenje kisika u krvi

Pregršt značajki za sport i vježbanje

MINUSI

Baterija traje manje, nego na ranijim modelima

Potrebno je navikavanje na novi senzor

Nedostatak Google Paya