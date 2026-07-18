Omiljena kolekcija odlazi iz hrvatske IKEA-e, evo do kada ju još možete nabaviti

IKEA najavljuje postupno povlačenje svoje poznate kolekcije MALM i s hrvatskog tržišta. Švedski proizvođač objavio je da će određeni proizvodi iz serije još neko vrijeme biti dostupni dok traju zalihe, dok će ostatak kolekcije postupno nestajati tijekom 2026. i 2027. godine, piše Index.
Kupci koji još posjeduju MALM komade mogu biti mirni jer podrška nakon kupnje ostaje na snazi. Rezervni dijelovi za namještaj bit će dostupni godinu dana, dok će okovi i manje komponente biti dostupni tri godine, što vlasnicima omogućuje održavanje i popravke. Iako IKEA nije najavila posebne završne rasprodaje preostalih zaliha, tvrtka ističe da redovito provodi sezonske akcije i nastoji održati pristupačne cijene tijekom cijele godine.
Serija MALM, koja je na tržištu od početka 2000-ih, istaknula se jednostavnim, minimalističkim dizajnom i ravnim linijama te je brzo postala popularna za uređenje spavaćih soba. U ponudi su kreveti s podiznim spremištima, komode različitih dimenzija, noćni ormarići, radni stolovi i ladice za pohranu ispod kreveta, a mnogi kupci opremili su cijele spavaće sobe isključivo ovim namještajem.
Zbog svoje funkcionalnosti, pristupačne cijene i bezvremenskog izgleda, MALM je postala jedna od najuspješnijih IKEA-inih kolekcija. Tijekom više od dva desetljeća globalno je prodano više od 160 milijuna komada, što potvrđuje dugotrajnu popularnost među korisnicima.Policija provjeravala romobile, oduzela jedan koji ide 80 kilometara na sat