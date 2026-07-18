Omiljena kolekcija odlazi iz hrvatske IKEA-e, evo do kada ju još možete nabaviti

IKEA najavljuje postupno povlačenje svoje poznate kolekcije MALM i s hrvatskog tržišta. Švedski proizvođač objavio je da će određeni proizvodi iz serije još neko vrijeme biti dostupni dok traju zalihe, dok će ostatak kolekcije postupno nestajati tijekom 2026. i 2027. godine, piše Index.

Kupci koji još posjeduju MALM komade mogu biti mirni jer podrška nakon kupnje ostaje na snazi. Rezervni dijelovi za namještaj bit će dostupni godinu dana, dok će okovi i manje komponente biti dostupni tri godine, što vlasnicima omogućuje održavanje i popravke. Iako IKEA nije najavila posebne završne rasprodaje preostalih zaliha, tvrtka ističe da redovito provodi sezonske akcije i nastoji održati pristupačne cijene tijekom cijele godine.

Serija MALM, koja je na tržištu od početka 2000-ih, istaknula se jednostavnim, minimalističkim dizajnom i ravnim linijama te je brzo postala popularna za uređenje spavaćih soba. U ponudi su kreveti s podiznim spremištima, komode različitih dimenzija, noćni ormarići, radni stolovi i ladice za pohranu ispod kreveta, a mnogi kupci opremili su cijele spavaće sobe isključivo ovim namještajem.

Zbog svoje funkcionalnosti, pristupačne cijene i bezvremenskog izgleda, MALM je postala jedna od najuspješnijih IKEA-inih kolekcija. Tijekom više od dva desetljeća globalno je prodano više od 160 milijuna komada, što potvrđuje dugotrajnu popularnost među korisnicima.