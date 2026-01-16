Hrvat opisao kaos u minuti vožnje, stvorila se rasprava: 'Više od pola ljudi ne zna voziti'

Vožnja od samo nekoliko minuta bila je dovoljna da jedan korisnik Reddita podijeli svoje frustracije s ostatkom zajednice, opisujući četiri gotovo nevjerojatne situacije koje su mu se dogodile u svega jednom kilometru. Njegov "rant", kako ga je nazvao, brzo je postao mjesto na kojem su i drugi vozači podijelili svoja iskustva, oslikavajući zabrinjavajuću sliku hrvatskih prometnica. Korisnik pod imenom "gropula" detaljno je opisao kako je na raskrižju čekao da prođu automobili koji su signalizirali skretanje, da bi na kraju svi prošli ravno, ostavljajući ga da "stoji kao idiot". Nedugo zatim, taksist mu je agresivno oduzeo prednost, a potom su uslijedila još dva opasna manevra drugih vozača, uključujući izlijetanje iz sporedne ulice i presijecanje puta "kao da vozi šleper".

Objava je očito pogodila živac mnogim vozačima, a komentari su se samo nizali. Jedan od najistaknutijih bio je osvrt na problem stranih vozača u taksi službama. "Napravio sam prijavu Bolt vozača, Afrikanca. Ne zna engleski i nije znao što znači znak trokut. Ugrozio je mene i još minimalno tri auta/ljudi u deset minuta vožnje", napisao je jedan korisnik, pokrenuvši raspravu o tome trebaju li se vozačke dozvole iz zemalja izvan EU-a priznavati bez dodatne provjere znanja prometnih propisa. Drugi su se nadovezali, ističući kako problem nije samo u strancima, već u općem stanju svijesti.

"Više od pola vozača koje srećem svaki dan ne zna voziti ili ih nije briga za svijet oko sebe", sažeo je drugi komentator, pripisujući kaos kombinaciji neznanja i bezobrazluka. Spomenuo je i takozvani "boli me kifla" mentalitet, gdje vozači ne koriste žmigavce, bezobzirno se parkiraju ili bezrazložno usporavaju promet na autocesti. Mnogi su se složili kako prometna kultura uvelike nedostaje, navodeći primjere poput vozača koji se neće pomaknuti u lijevu traku kako bi olakšali uključivanje drugima s prilazne ceste, iako time ne krše nijedan propis.

Početak 2026. na hrvatskim je cestama bio izrazito tragičan. Samo u prvih pet dana siječnja život je izgubilo sedam osoba, što je alarmantan podatak koji potvrđuje da su frustracije vozača s Reddita itekako utemeljene. Policija je u tom razdoblju pojačala nadzor prometa te su zabilježeni stotine prekršaja, od prebrze vožnje do vožnje pod utjecajem alkohola. Ovi podaci sugeriraju da su anegdote s interneta samo vrh sante leda sustavnog problema koji zahtijeva ozbiljan pristup.

Problemi koji muče vozače sežu od nerazumijevanja osnovnih pravila, poput pravila desne strane, do opasne bahatosti i potpunog nedostatka obzirnosti prema drugim sudionicima u prometu. Iako Hrvatska ima Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa s ciljem smanjenja broja žrtava, rasprava na Redditu pokazuje da je pred društvom dug put u izgradnji sigurnije i odgovornije vozačke kulture.