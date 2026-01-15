Poznati luksuzni brend pod istragom jer je pratio svoje kupce: Guglaju adrese i profile da vide jeste li 'dostojni'

Riječ je o jednoj od najtraženijih i najprestižnijih torbica na svijetu, a čini se da modna kuća Hermès poduzima ekstremne mjere kako bi osigurala da rijetki primjerci njihove Birkin torbe ne dođu u ruke bilo koga. Nova istraga francuske modne publikacije Glitz otkrila je kako zaposlenici ove luksuzne kuće koriste Google kako bi "analizirali" adrese potencijalnih kupaca i provjerili jesu li njihovi domovi dovoljno prestižni. Istraga je također pokazala da osoblje navodno detaljno "pregledava" profile potencijalnih vlasnika na društvenim mrežama. Ako zaposlenici kasnije primijete da klijent prodaje torbu putem interneta, i klijent i zaposlenik odgovoran za prodaju navodno se odmah stavljaju na crnu listu, čime im se trajno onemogućuje daljnja kupnja, piše Daily Mail.

Ove tajne digitalne provjere samo su dio prepreka koje kupci moraju prijeći kako bi se domogli ovog ultimativnog statusnog simbola, nazvanog po britanskoj glumici i pjevačici Jane Birkin, čija početna cijena obično iznosi oko 12.000 eura. Novinar Louis Pisano na društvenoj mreži X napisao je: "Hermès navodno uhodi svoje klijente. Istraga Glitza otkrila je da zaposlenici Hermèsa guglaju kućne adrese klijenata kako bi utvrdili imaju li dovoljno prestižnu adresu da bi ih se smatralo dostojnima Birkin ili Kelly torbe". Prema njegovim riječima, jedan je prodajni suradnik za Glitz izjavio: "Svaki novi klijent je automatski sumnjiv". Signali koje prodavači koriste kako bi identificirali "pravog" klijenta uključuju nošenje sata marke Audemars Piguet ili Richard Mille, dok upadljivi Rolex može izazvati nepovjerenje i biti znak za uzbunu.

Smatra se da kupci dodatno moraju imati dugu i dosljednu povijest kupovine kod ovog francuskog brenda prije nego što im se uopće ponudi prilika za kupnju Birkin torbe, što znači da neizravno potroše tisuće i tisuće eura samo kako bi ušli u uži krug. Jednom kada se nađu u trgovini, procjenjuje se i odjeća te ponašanje kupaca, pri čemu određeni predmeti, poput spomenutog Rolexa, mogu poslužiti kao trenutni crveni alarm za prodajne suradnike. Unatoč tim strogim zahtjevima i astronomskim cijenama, analitičari su za The Wall Street Journal otkrili da Hermès proizvodnja jedne torbe košta samo oko tisuću dolara. Upućeni izvori tvrde da kupci moraju potrošiti najmanje deset tisuća dolara na druge proizvode, poput cipela i šalova, prije nego što dobiju poziv za kupnju osnovnog modela. Da bi se uopće razmotrili za rijetku, ograničenu verziju torbice, tvrdi se da stalni klijenti Hermèsa moraju potrošiti oko dvjesto tisuća dolara na druge artikle u trgovini.

Čak i kada stigne željena ponuda, kupcima se pokazuje samo jedna torba koju su pozvani kupiti i ne smiju specificirati njezinu boju, već prihvaćaju ono što im je ponuđeno. Svaki komad ručno je izrađen u Pantinu u Francuskoj, u Hermèsovom ateljeu, od strane jednog stručnog majstora. Rachel Koffsky, međunarodna voditeljica odjela za torbice i modne dodatke u aukcijskoj kući Christie's, ranije je izjavila da je torba dizajnirana nakon "sretnog susreta" 1983. godine s britanskom filmskom zvijezdom, ikonom stila i pjevačicom Jane Birkin. Birkin je bila frustrirana što ne može pronaći torbicu savršene veličine, pa su ona i Jean-Louis Dumas, tadašnji izvršni direktor Hermèsa, tijekom leta za London zajedno skicirali željeni dizajn. U zamjenu za sudjelovanje u stvaranju sada već slavne torbice, Birkin, koja je preminula 2023. godine, svake je godine od Hermèsa primala tantijeme, a sama priča o nastanku privukla je kupce diljem svijeta i doprinijela legendi.

Međutim, torbu nije uvijek bilo tako teško nabaviti; početkom devedesetih godina prošlog stoljeća prodavala se izravno s polica u Hermèsovim buticima. Drastična promjena dogodila se između 2008. i 2009. godine, tijekom financijske krize, kada je ekskluzivnost postala ključna. Matthew Rubinger, glavni komercijalni direktor online tržišta 1stDibs, objasnio je da su stvari postale ozbiljnije kada su cijene limitiranih izdanja počele prelaziti sto tisuća dolara. Za mnoge ljubitelje mode, ovi kultni dodaci predstavljaju ultimativni statusni simbol rezerviran samo za slavne osobe, pripadnike društvene elite i ultrabogate. Neke od najvećih holivudskih zvijezda, uključujući Kim Kardashian i Jennifer Lopez, često su viđene s Birkin torbom, a navodi se da Kim, kao velika obožavateljica, posjeduje kolekciju vrijednu između pedeset tisuća i petsto tisuća dolara.

Histerija oko "it" torbe dosegla je toliku razinu da su ljudi činili gotovo sve kako bi se domogli jedne. Neki su prodajnim suradnicima donosili svježe pečene kolače, nudili ulaznice za koncert Beyoncé, putovanje na Filmski festival u Cannesu privatnim zrakoplovom, pa čak i predavali svežnjeve gotovine. Kolekcionari objašnjavaju da ozbiljni kupci koji se žele "kvalificirati" moraju ulagati u druge, manje poželjne artikle poput satova, cipela i svilenih šalova. Cijeli taj detaljan i rigorozan proces rezultirao je tužbom koju su protiv tvrtke podigla dva kupca, tvrdeći da ih je tvrtka prisiljavala da preskaču vrlo skupe prepreke kako bi zaslužili priliku za kupnju jedne od torbi. U ožujku su dvoje Kalifornijaca, Tina Cavalleri i Mark Glinoga, podigli grupnu tužbu protiv brenda, navodeći da su od njih zahtijevali kupnju drugih luksuznih predmeta kako bi dobili pristup Birkin torbi. Hermès je optužen za kršenje tržišnog natjecanja i nepoštene poslovne prakse iskorištavanjem "jedinstvene poželjnosti, nevjerojatne potražnje i niske ponude" dizajnerskih torbi. Tvrtka je u sudskom podnesku odgovorila kako od svojih kupaca ne zahtijeva kupnju drugih proizvoda kako bi dobili jednu od slavnih torbi.