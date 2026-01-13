Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 171
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DODATAN OPREZ

Vatrogasci građanima poslali važno upozorenje: Povećan je broj požara, evo na što morate posebno paziti

Zagreb: Na dvorišnoj zgradi na Kaptolu izbio je požar, vatrogasci izašli na intervenciju
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Mladenka Tomić/Hina
13.01.2026.
u 17:07

Upozoravaju da takvi požari uzrokuju veliku materijalnu štetu i predstavljaju izravnu opasnost za život i zdravlje osoba koje se zateknu u pogođenim objektima

Tijekom sezone grijanja bilježi se povećan broj požara na stambenim objektima, ponajprije zbog neispravnih i neodržavanih sustava grijanja te dimnjaka, upozorila je u utorak Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ), pozvavši građane na dodatni oprez i redovito održavanje opreme.

Veliki broj požara povezan je uz neispravne i neodržavane sustave grijanja te neodržavane dimnjake, kažu iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Upozoravaju da takvi požari uzrokuju veliku materijalnu štetu i predstavljaju izravnu opasnost za život i zdravlje osoba koje se zateknu u pogođenim objektima.

Vatrogasci ističu da se rizik od požara može znatno smanjiti korištenjem ispravnih sustava grijanja, redovitim čišćenjem i pregledom dimnjaka putem ovlaštenih dimnjačara te angažiranjem ovlaštenih servisera za sve radove održavanja sustava grijanja. Građanima savjetuju i da ohlađeni pepeo odlažu na za to predviđeno mjesto, da ogrjevno drvo ne skladište neposredno uz peć te da za potpalu u pećima na kruto gorivo ne koriste benzin ili druge zapaljive tekućine.

U slučaju izbijanja požara, vatrogasci poručuju da je važno ostati smiren te da spašavanje ima prednost pred gašenjem, uz obvezu da se sve osobe što prije udalje iz objekta. Preporučuje se koristiti najbrži izlaz iz objekta, zatvoriti vrata i prozore u prostoriji u kojoj je požar izbio kako bi se spriječilo širenje dima i topline, te izbjegavati povratak u objekt po osobne stvari. Ako se primijeti požar ili dim, potrebno je bez odlaganja nazvati vatrogasce na broj 193, poručuju iz HVZ.
Ne žurite s plaćanjem parkinga, evo kad je besplatan u svim zonama
Ključne riječi
dimnjaci grijanje požari upozorenje Vatrogasci

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Milanović i Keller-Sutter dali su izjavu nakon sastanka
Video sadržaj
81
PORUKA S PANTOVČAKA

Milanović: 'Francuski ministar nam je potvrdio kako se preko hrvatskih leđa provodi projekt privlačenja Srbije na Zapad'

"Francuski je interes prodati svoje zrakoplove svakome tko ih želi kupiti, pri tome zaraditi i proširiti krug svojih “strateških partnera”. Očekivan je i interes Srbije da kupi što modernije zrakoplove te ostvari što bolju suradnju s Francuskom. Ključno je pitanje – a što je u svemu tome interes Hrvatske?" napisao je Milanović

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!