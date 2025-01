FOTO Kompaktni SUV: Snažan turbobenzinac s pohvalnim odnosom uloženog i dobivenog

Nova generacija većeg SUV modela izvorno britanske, a danas kineske marke - MG HS – na naše je tržište stigla ujesen, a dok čekamo da mu se pridruži hibrid, isprobali smo benzinsku inačicu sa 170 konjskih snaga. Uobičajeno i za ostale modele ove marke, već je početna oprema bogata. Testni primjerak stigao je u najjačem, Luxury paketu, što znači da ima (gotovo) sve čega se možete sjetiti. Bez dileme, ima sve što treba i zahtjevnijem vozaču i razmaženijim putnicima. Dio su serijske opreme, primjerice, automatska dvozonska klimatizacija, 12,3” digitalni instrumenti, 12,3” centralni dodirni zaslon, kožom presvučena sjedala, prednja sjedala grijana i el. podesiva, bežično punjenje mobitela, 19” alu naplatci, prednji i stražnji parkirni senzori. Već početna oprema Comfort ima automatska LED prednja svjetla, stražnje parkirne senzore i parkirnu kameru, senzor za kišu, električno podesive i grijane retrovizore, el. podesiva prednja sjedala, klimatizacijski uređaj, tempomat, ulazak u vozilo bez upotrebe ključa... Sve verzije HS-a imaju poboljšani MG Pilot sustav pomoći vozaču.

Njegov je prethodnik ponio titulu najpovoljnijeg kompaktnog SUV-a na tržištu, a novi je HS od njega veći i bogatiji. Veći je, uostalom, i od konkurencije, budući da u dužinu mjeri 465,5 centimetara. Novitet ima veći razmak među osovinama (275 cm), što mu je osiguralo više prostora u kabini. U usporedbi s prethodnikom, novi MG HS narastao je u skoro svim smjerovima. U širinu sada broji 189 cm (+1,4 cm). Za tri je cm niži od prethodnika te je 166,4 cm visok. Kapacitet prtljažnika porastao je na 507 litara, preklapanjem naslona stražnjih sjedala prtljažni prostor raste na 1484 litre. Narasla je, razumljivo, i cijena, ali taj je rast ovdje, smatramo, usklađen s onim što se nudi – novi HS puno je zreliji od prethodnika, dorađeniji i u dizajnerskom i u tehnološkom smislu, a i dalje je povoljniji od konkurencije. Prostrana unutrašnjost zadržala je funkcionalnost, no bogatije je opremljena, materijali su kvalitetniji. Sve djeluje solidno, čvrsto, kao u modelima europskih marki. Dominiraju dva 12,3-inčna ekrana visoke rezolucije, vizualno spojena u jedan veliki panoramski zaslon. Preko centralnog se ekrana pristupa funkcijama infotainment sustava s navigacijom. Grafika je dobra, ali nije se uvijek lako snaći, jer su skoro sve funkcije na samom zaslonu. Tu nam je najviše problema predstavljalo podešavanje klimatizacije i audio sustava tijekom vožnje, jer je za to nužno gledati u ekran, iako fizičke tipke za klimatizaciju postoje ispod ekrana. S pametnim telefonima povezuje se putem Android Auto i Apple CarPlay veze, i to dobro funkcionira. Primjerak koji smo isprobali, s Luxury paketom opreme, ima i poboljšanu 360° kameru visoke rezolucije te bežično punjenje pametnih telefona.

Kazali smo već, na tržište je novi HS najprije stigao u benzinskoj izvedbi. Pokreće ga nova generacija 1,5T benzinskog motora koji isporučuje 170 KS i 275 Nm okretnog momenta. Dakle, novi HS snažniji je od prethodnika. Također, u radu je tiši, što opet pozitivno djeluje na ukupni dojam. Tijekom testa trošio nam je prosječnih 8 l/100 km. Serijski je turbobenzinac uparen sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem, a uz doplatu od 2500 eura na raspolaganju je 7-stupanjski automatik s dvostrukom spojkom. Testni primjerak ima DCT mjenjač i to je opcija za preporuku, jer mjenjač radi neprimjetno, uglađeno, a vožnju čini puno komfornijom, posebno u gradskom stani-kreni ritmu. Tijekom testa, na rad motora i mjenjača, kao i na udobnost te upravljivost automobila, nismo imali nikakvih primjedbi. MG HS je agilan i u svim režimima rada isporučuje dovoljno snage. Na raspolaganju su dvije razine opreme. HS Comfort starta na 29.990 eura, dok je izvedbi Luxury DCT cijena 34.990 eura. Kao i na ostale MG automobile, za novi HS jamstvo traje sedam godina ili do prijeđenih 150.000 km.