FOTO Genijalci iz Valbandona: Sami su napravili električni Tico, danas je hrvatski rekorder po potrošnji

Genijalci iz Valbandona, otac i sin, Milovan i Nenad Devetak, napravili su sami na dvorištu (!) električni Tico, automobil koji je hrvatski rekorder po potrošnji. Troši, na stotinu prijeđenih kilometara, tek 48 centi struje. "Odvozili smo njime 120 tisuća kilometara i potrošili jedva 600 eura", zadovoljno trljaju ruke majstori. "Rođaci smo, daljnji, čak i Nikole Tesle. A oca zovu Tesla, nekad i Grunf. Oduvijek je smišljao kako nešto prepraviti, dakako, nabolje", govori mlađi Devetak. Otac Milovan Devetak, ispred dvorišta obiteljske kuće u Valbandonu, između Pule i Fažane, nastavlja: "Promijenio sam više od 80 automobila, od Fiata 1300 nadalje. Imao sam čak pet Citroënovih "žaba", pa istog sam Fiću, svojedobno, kupovao i prodavao u tri navrata. Istog! Napravio sam preko četiri milijuna kilometara. Nije ni čudno, davno sam proslavio osamdeseti rođendan, a vozim i dalje. I dok su djeca bila mala, a sada su i unuci odrasli, eto unuka Doris uskoro se udaje, igrali su se u električnoj trokolici. Vozili tu po ulici. I otada ja sanjam – električni automobil".

Koje su to godine, kada vam je pala ideja da sami napravite električni automobil?

– Godine 1980. kupio sam DAF 55 s namjerom da ga preradim u električni automobil. Imao je varijabilni mjenjač, uvozio se u bivšu državu za potrebe invalida, bio je pogodan. Tada električni automobili nikome nisu padali na pamet. No, trebalo je prehraniti obitelj, odustao sam. Kopkalo me dalje, da bih 1985. godine pokušao ponovno. No, na kraju, sin i ja smo 2011. otišli do kraja – kaže otac Devetak. Zanima nas kako su preradili Daewoo Tico u električni automobil. "Kupili smo ga za 400 eura, dovezli kući, radio je na dva od tri cilindra. Riječ je o modelu iz 1999. godine. Popravili smo zatim njegov benzinski motor i prodali ga za 280 eura. I tu smo naručili komplet za preradu tvrtke Golden Motor za 1000 eura. Stigao je električni motor, elektronika i papučica gasa. Bio je to motor koji je bio pogodan za lagana vozila, kakvu trokolicu ili golf-automobil. Zahvaljujući mjenjaču, uspio je odrađivati zadatak, ići i više od 30 kilometara na sat", objašnjavaju, "Danas Tico može dosegnuti i stotku! Ali, tada se zaista jako sve trese, male ima kotače, nije to ni bio auto osmišljen za jurnjavu".

Koliko ste dugo slagali Tico?

– Devet mjeseci. Toliko je trajalo do prve vožnje. Naručili smo litijske baterije, oznake LiFePO4, kakve su danas i u Tesli, a te su baterije stajale 3300 eura s punjačem, to je bila velika investicija. I tu 28. kolovoza 2013. godine napokon, nakon sve papirologije, dobivamo prometnu dozvolu. U to doba u Istri električnih automobila nije bilo! Tesla se tek pojavila, no u Zagrebu su dečki već slagali, peglicu Ćubelić, trabant Roman, brzo kreću i prerade Fiata Punta, Opel Kadetta, Clija... No, te prerade koje su radili dečki na kontinentu, bile su većinom s Končarevim motorom koji je težak, a mi smo ostali u gabaritima, težina automobila je ista kao i original, 650 kilograma. I malo troši, tek nešto više od 6 kW po satu, odnosno 48 centi na stotinu kilometara. Usporedbe radi, naša Tesla troši 1,2 eura, a to je fantastična potrošnja. No, Tico još i tri puta manje. Kad bi gledali običan automobil, koji troši deset litara benzina, taj u isto vrijeme potroši 14,2 eura. A Tico – 29 puta jeftinije... – smiju se dečki iz Valbandona.

Otac i sin, Milovan i Nenad Devetak, napravili su sami na dvorištu električni Tico Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Koliko je ubrzanje električnog, prerađenog Tica?

– Slabo, možda bi i 30 sekundi trebalo do stotinu na sat, ali vozi bez problema. Svaki dan se vozim s njime na posao. Nema, istina, velikih pretjecanja, ali itekako dobro prolazi krivine, kružne tokove... To je električni motor, pa sjajno vuče i u trećoj brzini.

Gdje ste najdulje s Ticom putovali, pitamo. "Doseg mu je 85 kilometara, putovanja treba planirati, ali išli smo i do Zagreba, Zadra, Gozd Matuljka, redom na okupljanje i relije vlasnika električnih automobila. I na svima smo atrakcija!", kazuju.

Da idete isti posao raditi ponovno, biste li ga započeli i sada, više od deset godina poslije?

– Ne, jer nema matematike, počeli su se u međuvremenu pojavljivati električni automobili koji se mogu polovni kupiti za manje od deset tisuća eura. I ne morate dizajnirati sami metalne ploče između mjenjača i motora, raditi adaptere, rezati prstene, variti, brusiti, spajati žice i tako mjesecima. Ali, uspjeli smo! Tico u godinama koje slijede može i hoće napraviti još 120 tisuća kilometara. A najvažnije, u kući nemamo ni garažu, pa smo ga slagali ispod žice koja drži lozu. Na dvorištu! Na otvorenom... – kaže obitel Devetak koja ima više električnih automobila nego što ima članova. Tata Milovan vozi električni Mitsubishi i–MiEV, a isti takav ima i sin Nenad. Njegova supruga Daniela vozi električnu Hyundai Konu, sestra Nevenka električni BMW i3, njezin suprug Mladen Teslu Model 3 Highland Long Range, a Nenadov i Danielin sin Dean vozi Teslu model 3 RWD. I još imaju – električni Tico! Daewoo je najviše na cesti, maltene da se ne gasi. Obitelj u Puli ima RTV servis, pa prevoze popravljene televizije, električne romobile...