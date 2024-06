VIDEO Za volanom najbržeg Porschea: Redizajnirani Taycan se do stotke ispaljuje za 2,2 s, u normalnoj vožnji prelazi više od 500 km

Porsche je izabrao Hrvatsku za europsku novinarsku premijeru svog redizajniranog prvog električnog automobila u povijesti Taycana. Nama najljepša obala na svijetu, pokazala se kao idealna kulisa za prve vožnje bitno poboljšane sportske limuzine na struju s kojom smo prevalili više od 600 km uz samo jedno dopunjavanje baterije. Vozili smo od zagrebačkog aerodroma do Malog Lošinja i nazad, dakle i penjali se u Gorski kotar, a potrošnja nam je u vožnji prosječnog tempa, dakle, na autocesti brzinom 130 km/h, i uz poneko isprobavanje dinamičnih svojstava superautomobila od 884 KS (Taycan Turbo Sport Turismo) bila točno 20 kWh/100 km. To je, smatramo, odličan rezultat i ovim značajnijim redizajnom kojeg u Porscheu smatraju gotovo novim modelom, Taycan je postao pravi električni Grand Tourer automobil s kojim se bez problema možete zaputiti na daleka putovanja. Dakako, uz planirane stanke za punjenje, koje uz odgovarajuću punionicu također može biti ekspresno jer sada bateriju na DC agregatima za punjenje s 800 V može se puniti s čak 320 kW, što je 50 kW više nego prije. Vrijeme punjenja od 10 do 80 posto sada traje samo 18 minuta umjesto ranijih 37 minuta.

Primjerice, od Stuttgarta do Pariza koji su udaljeni 1247 km s novih Taycanom potrebna su samo tri punjenja baterije, dok ih je sa starim modelom bilo potrebno pet.

I baterije su većeg kapaciteta, sada osnovna ima 82,3 kWh (prije 71 kWh) uz doseg od 590 km, dok je doseg u Plus verziji uz bateriju neto kapaciteta 97 kWh (prije 83,7 kWh) do čak 678 km. S obzirom na to da nam je nakon 320 km neštedljive vožnje od Zagreba do Malog Lošinja uz veću bateriju ostalo još 34% kapaciteta baterije, možemo reći da je u normalnoj vožnji doseg od 500 km realan. Dakle, od Zagreba do Splita dolazi se bez većih problema.



Taycan se i dalje nudi u tri karoserijske izvedbe, kao četverovratna sportska limuzina, kao sportski karavanski Sport Turismo i kao sportski off-road karavan Cross Turismo. Porscheovi dizajneri nisu pretjerano mijenjali njegov atraktivan izgled koji mami poglede gdje god da se pojavite, bilo na autocesti, naplatnim kućicama ili u trajektnom pristaništu. Ipak, uz blago redizajniran prednji i stražnji krajem te uz nova glavna svjetla izgleda još oštrije i pročišćenije, dok novi blatobrani uz plosnatija glavna svjetla još jače naglašavaju Taycanovu širinu. Dimenzije se nisu mijenjale, što znači da je Taycan dugačak 496 cm i uz međuosovinski razmak od 290 cm nudi odličnu prostranost u kabini, uz 405 litara zapremine u prtljažniku straga i 84 litre sprijeda.

Novost su opcijska HD matrix glavna svjetla koja tijekom noći nude grafiku s četirima točkama. Natpis Porsche u svjetlosnoj traci na stražnjem dijelu vozila oblikovan je trodimenzionalno u staklenoj optici. Prvi je put po želji dostupan u osvijetljenoj verziji s pozdravnim animacijama pri ulasku i izlasku iz vozila. Modeli Turbo i Turbo S sada se u vanjskom i unutrašnjem dizajnu vizualno još više ističu od drugih verzija zahvaljujući naglašenoj turbonit boji.



Unutrašnjost nudi još bolje materijale i više opreme, dok je masa automobila sada za 15 kilograma manja. Kokpit je ostao vozački, Porsche nije popustio pred trendovskim velikim središnjim ekranima kakve nudi konkurencija, no sve je na svom mjestu uz dva standardna zaslona – digitalnu zakrivljenu 16,8-inčnu instrumentnu ploču koja sada prikazuje i 3D model okolnog područja s rutom, do tri prometna traka i najviše šest drugih sudionika u prometu. Zgodno. Središnji zaslon je 10,9-inčni i sada pruža više mogućnosti individualizacije, a opcijski je 10,9-inčni suvozačev zaslon čiji se prikaz s vozačevog mjesta zbog posebne folije ne vidi, a može prikazivati i video sadržaje. Tu je i opcijski Head-up displej i standardno optimizirano korisničko sučelje s dodatnim funkcijama koje je isto u obliku zaslona osjetljivog na dodir na središnjem grebenu.

Sjedala su vrhunska, baš kao i vozačka pozicija. Ultratakna sjedala nalik na avionska u funkciji su veće prostranosti, ali su vrlo udobna i odlično drže tijelo u zavojima. Sjedi se sportski, vrlo nisko, a uz Taycan nudi vrlo korisnu funkciju podizanja automobila kad se otvore vrata za lakši ulazak i izlazak iz vozila. Materijali su vrhunski, u Turbo S modelu kojeg smo isprobali sve je bilo presvučeno alkantarom, a u 4 S modelu finom crvenom kožom. A u Taycanu će uživati i putnici na stražnjoj klupi, jer su i straga sportski profilirana dva sjedala koja uz obilje mjesta za noge nude komfor poslovne limuzine.



Od Zagreba do Malog Lošinja vozili smo Turbo model koji sada razvija 884 KS (overboost uz launch control, dok je stalna snaga 707 KS) i 890 Nm. Ubrzanja su brutalna, do stotke dolazi za samo 2,7 sekunde, a do 200 km/h za 8,2 s, dok je maksimalna brzina 260 km/h. Taycan sada serijski dolazi uz prekidač za modove vožnje, a uz pakete opreme Sport Chrono i baterijom Performance Plus na tom prekidaču postoji poseban gumb za funkciju Push-to-Pass koji na 10 sekundi donosi dodatnih 70 kW snage.

Dakako, i dinamika vožnje je sjajna, bez obzira na masu od 2300 kg. To se odnosi na sportskiju vožnju kroz zavoje, ali i na efikasno kočenje. I udobnost je vrhunska, svi osvježeni modeli Taycana serijski su sada opremljeni adaptivnim dvokomornim zračnim ovjesom s pneumatskim oprugama, dok se opcijski verzije s pogonom na sve kotače mogu naručiti uz novi vozni postroj Porsche Active Ride koji nudi veliku raznolikost komfora u vožnji i dinamike vožnje. Na povratku smo vozili Taycan 4S koji razvija 544 KS (stalno 452 KS) i 695 Nm. Budući da i ovaj model do 100 km sprinta za 3,7 s i juri do 250 km/h, vožnja na javnim cestama gdje se takva snaga ne može ni u potpunosti iskoristiti je vrlo slična Turbo modelu koji je na papiru mnogo snažniji.



A poslastica nas je dočekala na maloj zrakoplovnoj pisti na Grobniku – isprobavanje ubrzanja i slalom vožnja u najsnažnijem Porscheu u povijesti – Taycanu Turbo GT sa 1034 KS i 1340 Nm. Uz launch control ubrzava do stotke za 2,2 s, a do 200 km/h za 6,4 s. Najbrži je to serijski automobil na svijetu, ako ne brojimo maloserijske aute poput Rimac Nevere. Prvo smo sjeli na suvozačko mjesto i ništa vas ne može pripremiti na takvo ubrzanje kada se aktivira launch control i Taycan praktički lansira do 160 km/h za 4,4 s te nakon toga sigurno koči. Kao u lunaparku na najbržem vlakiću. Šteta što je pista tako kratka i sve se odvija munjevitom brzinom. Onda smo i sami probali kako to izgleda, a postupak je vrlo jednostavan: do kraja držite papučicu gasa i kočnice te samo otpustite kočnicu i Taycan s Turbo GT se doslovno ispaljuje punom snagom. Slalom vožnja, pak, otkriva besprijekorno držanje ceste u brzim prolascima zavojima, kada vozač osjeća punu kontrolu, a automobil je stabilan pri brzim promjenama pravca i putanju zadržava kao da ide po šinama.

Cijena početnog Taycana s 408 KS i 410 Nm koji do stotke sada stiže za 4,8 sekundi (0,6 s brže nego prije) jest 110.370 eura, Taycan 4S stoji od 130.641 eura, Turbo ima cijenu od 188.290 eura, dok Taycan Turbo S stoji od 224.833 eura. Za Turbo GT treba izdvojiti 256.936 eura.