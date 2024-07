Odzvonilo jeftinim kineskim električnim vozilima? EK objavila novu odluku, vrijedi već od sutra

Europska komisija potvrdila je da uvodi visoke carine na kineska električna vozila (BEV) od 5. srpnja. Odluka je to o kojoj se govori već neko vrijeme, a mogla bi značajno redefinirati odnose Europe i Pekinga i uzrokovati mjere odmazde protiv europskih proizvođača. Devetomjesečna istraga pokazala je da se subvencije pumpaju kroz cijeli opskrbni lanac BEV-ova proizvedenih u Kini, kako od strane domaćih tako i od stranih tvrtki. Javni novac otkriven je posvuda, rekli su dužnosnici, od iskopavanja sirovina potrebnih za proizvodnju baterija do brodskih službi angažiranih da prevezu gotove proizvode do europskih obala.

Opseg subvencija omogućavao je kineskim proizvođačima da ponude svoja vozila po osjetno nižim cijenama od onih koja se sklapaju u Europi, gdje su troškovi energije i rada puno veći. Razlika u cijenama izazvala je brz porast uvoza BEV-ova proizvedenih u Kini: s 3,9 posto tržišnog udjela u 2020. na 25 posto na kraju 2023., prema Komisiji. Ovaj val jeftinog uvoza predstavlja "prijetnju od ekonomske štete" industriji EU-a koja bi mogla dovesti do razornih gubitaka i dovesti u opasnost više od 12 milijuna izravnih i neizravnih radnih mjesta, piše Euronews. Carine su stoga potrebne kako bi se nadoknadila nepravedna prednost uzrokovana subvencijama.

Odluka objavljena u četvrtak predviđa diferencirane pristojbe, obračunate prema matičnoj tvrtki, godišnjem prometu i procijenjenom iznosu primljenih subvencija. Te pristojbe dodaju se na postojeće stope od 10 posto. Za BYD iznose 17.4, za Geely 19.9, za SAID 37.6 posto. Za ostale proizvođače iz Kine koji su surađivali s istražiteljima no nisu pojedinačno uzorkovani, uključujući Teslu i BMW, imat će porast od 20.8 posto, a proizvođači električnih vozila u Kini koji nisu surađivali od 37.6 posto.

Mjere će za sada biti privremene. Carinske vlasti će od kineskih izvoznika tražiti bankovne garancije, a ne gotovinu, što znači da krajnji kupci možda neće odmah primijetiti promjenu na svom novčaniku. Države članice održat će prvo glasovanje za dva tjedna, ali ono će biti neobvezujuće i poslužit će za testiranje političkih voda. Carine će ostati na snazi ​​dok se za četiri mjeseca ne donese konačna odluka, koju bi zemlje mogle blokirati ako skupe kvalificiranu većinu protiv prijedloga. Njemačka, svjetski izvoznik automobila čvrsto povezan s kineskim tržištem, i Mađarska, rastuće središte kineskih ulaganja, su među onima koji će se vjerojatno protiviti. Francuska i Italija pak podržavaju nove namete, pa se čini da će glasovanju u studenom prethoditi žestoke političke borbe.

POVEZANI ČLANCI:

Bruxelles i Peking razgovarat će o mogućim rješenjima koja bi izbjegla trajno uvođenje tarifa. "EU želi rješenje. Uvođenje tarifa nije rješenje. To je način da ispravimo disbalans i nepravednu situaciju koja ide na štetu europskih proizvođača električnih vozila" kazao je jedan glasnogovornik Komisije, dodajući kako EU želi otvoriti dijalog s kineskim predstavnicima. Peking se protivio istrazi koju je nazvao "protekcionističkim aktom" koji je "umjetno konstruiran i preuveličan", te je najavio da će "poduzeti sve potrebne mjere" kako bi zaštitio domaće kompanije.

Glasnogovornik iz kineskog ministarstva poručio je kako se nada da će u četiri mjeseca prije arbitraže "europska i kineska strana krenuti u istom smjeru, pokazati iskrenost i nastaviti s procesom konzultacija što je prije moguće". Kineska gospodarska komora bila je viša kritična te je izrazila "duboko razočaranje i nezadovoljstvo" odlukom Komisije koju smatra "potaknutom političkim faktorima koji štete interesima potrošača".

Kritičari subvencija krive ih za desetkovanje industrije solarne energije u Europi. "Nismo zaboravili kako su kineske nepravedne trgovačke prakse utjecale na našu solarnu industriju. Mnoga mlada poduzeća izgurana su od strane subvencioniranih kineskih tvrtki" poručila je Ursula von der Leyen u rujnu kada je istraga proizvođača električnih vozila najavljena. "Zato je poštenje tako važno u globalnoj ekonomiji. Jer utječe na živote i sredstva za život. Cijele industrije i zajednice ovise o njemu" zaključila je.

GALERIJA Pogledajte prve fotografije robotaksija Verne