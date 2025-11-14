Crni petak donosi i rizike, stručnjak upozorio: 'Kriminalci stvaraju uvjerljive lažne web stranice...'

Crni petak, dan koji mnogi čekaju kako bi uhvatili najbolje popuste, ove godine "pada" 28. studenoga. Dok će mnogi pohitati u trgovine po božićne poklone ili nešto sa svoje liste želja, stručnjaci upozoravaju kako treba posebno paziti prilikom online kupovine. Naime, tvrtka za kibernetičku sigurnost NordVPN navela je kako je zabilježila porast od 250 posto u broju lažnih online trgovina uoči Crnog petka.

"S početkom sezone božićne kupnje, kupci se suočavaju s neviđenim razinama phishing napada i lažnih web stranica", kažu iz tvrtke. Primjerice, broj stranica stvorenih da izgledaju što sličnije eBayu porastao za 525 posto u listopadu u usporedbi s rujnom. Također, NordVPN je zaključio da je došlo do porasta od 232 posto u broju novih "imitacija“ Amazonove web stranice. Tvrtka pritom upozorava kako oko 68 posto potrošača diljem svijeta ne zna kako prepoznati phishing stranicu.

Adrianus Warmenhoven, stručnjak za kibernetičku sigurnost tvrtke NordVPN, rekao je za Euronews da su koordinirani napadi kibernetičkih kriminalaca među "najvećim prijetnjama“ potrošačima. "Kriminalci stvaraju uvjerljive lažne web stranice, lažno se predstavljaju kao pouzdani brendovi u e-mailovima, pretragama i na društvenim mrežama te šire zavaravajuće oglase“, upozorio je. Naveo je kako kriminalci kradu podatke o karticama i s legitimnih web stranica korištenjem metoda poput e-skimminga, odnosno koriste "zlonamjerne“ linije koda kako bi ukrali podatke o plaćanju i osobne podatke kupaca.

Warmenhoven savjetuje kupcima da kupuju izravno preko službenih web stranica, a ne putem nepoznatih oglasa ili poveznica. Uz to, napominje, prije plaćanja treba dobro provjeriti cijelu web adresu stranice. Stručnjak kaže i kako bi trebalo aktivirati višefaktorsku autentifikaciju te izbjeći spremanje lozinki ili podataka o kartici u pregledniku.

Preporučio je korištenje virtualnih ili jednokratnih kartica, tako da stvarni broj kartice ne bude izložen. Dobro je, kaže, aktivirati i obavijesti banke u stvarnom vremenu te redovito provjeravati izvode kako bi potencijalno nepoznati troškovi bili brzo otkriveni.