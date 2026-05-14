Nevrijeme vam je oštetilo auto? U ovim situacijama imate pravo na odštetu, evo kako do nje

Tuča može u nekoliko minuta napraviti veliku štetu na automobilu, a pitanje koje se tada najčešće postavlja jest može li se išta naplatiti ako nemate kasko osiguranje. Odgovor nije uvijek jednostavan, ali jedno je sigurno: ako imate samo obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti, ono štetu od tuče ne pokriva.

Kako objašnjava HAK, najsigurnija zaštita je kasko polica. Puni kasko u pravilu bi trebao pokrivati štetu od tuče, a moguće je ugovoriti i djelomični kasko koji uključuje upravo takve rizike. No sve ovisi o tome što piše u polici, zato je važno već pri sklapanju osiguranja provjeriti jesu li vremenske nepogode i tuča izričito obuhvaćene. Ako vam je šteta pokrivena kaskom, postupak je uglavnom jednostavan. Potrebno je prijaviti štetu osiguravatelju, popuniti obrazac, priložiti dokumentaciju, omogućiti procjenu i čekati odluku o isplati ili plaćanju popravka.

No ako nemate kasko, ne znači nužno da odmah trebate odustati. Prvi korak je osigurati dokaze. Automobil treba fotografirati iz više kutova, zabilježiti sva oštećenja, prikupiti izjave svjedoka i, ako je moguće, zatražiti policijski zapisnik. Takva dokumentacija može biti presudna ako se naknadno otvori mogućnost prijave štete zbog prirodne nepogode.

Druga mogućnost postoji ako se za područje na kojem je vozilo oštećeno proglasi prirodna nepogoda. U tom slučaju grad, općina ili nadležno tijelo objavljuju javni poziv za prijavu štete. Tada je važno pratiti rokove, ispuniti propisane obrasce i priložiti svu traženu dokumentaciju. Ako rok propustite, naknadna prijava najčešće neće biti moguća.

Kod štete na automobilima posebno mogu pomoći policijsko izvješće, fotografije i izjava svjedoka koja potvrđuje da se vozilo doista nalazilo na pogođenom području u vrijeme tuče. Primjer Grada Varaždina pokazuje da se u određenim slučajevima može otvoriti mogućnost prijave šteta i na osobnim automobilima, čak i ako to nije odmah bilo jasno u prvom pozivu.

Ipak, treba biti realan. Naknada iz sustava pomoći za prirodne nepogode nije zajamčena i najčešće ne pokriva punu štetu. Prema zakonu, pomoć se ne dodjeljuje za sve slučajeve, osobito ako je imovina bila osigurana ili ako se radi o osigurljivom riziku koji vlasnik nije osigurao, a vrijednost štete ne prelazi propisane pragove. Čak i kada se pomoć odobri, ona može iznositi najviše mali dio konačno potvrđene štete.

Ako živite na području gdje su tuče česte ili automobil često stoji na otvorenom, vrijedi ozbiljno razmisliti o kasko osiguranju koje pokriva štetu od tuče. Pri ugovaranju police ne treba gledati samo cijenu, nego i uvjete, izuzeća i opseg pokrića. Kada se šteta već dogodi, najgore je ne učiniti ništa. Fotografirajte, dokumentirajte, informirajte se je li proglašena prirodna nepogoda i pratite javne pozive. Kasko je najpouzdanije rješenje, ali i bez njega vrijedi provjeriti sve mogućnosti prije nego što sami platite cijeli popravak.