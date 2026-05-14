NOVA ERA LAŽI

Stručnjak upozorava na mailove kojima prevaranti prazne račune: Izgledaju posve normalno, a zapravo su veoma opasni

Pexels
VL
Autor
Večernji.hr
14.05.2026.
u 13:03

Poruke u kojima piše da račun istječe, da će usluga biti blokirana ili da odmah treba potvrditi podatke osmišljene su tako da izazovu paniku prije nego što osoba stigne razmisliti

Poruke internetskih prevaranata više ne izgledaju kao nekada. Nestali su čudni prijevodi, tipfeleri i sumnjive adrese pošiljatelja koje su odmah otkrivale prijevaru. Danas poruka može izgledati potpuno uvjerljivo: logo je poznat, jezik uredan, ton služben, a upozorenje dovoljno ozbiljno da izazove trenutnu nelagodu. Upravo u toj sekundi pritiska počinje prijevara, upozorava Zoran Hardi, stručnjak za računalnu sigurnost i umjetnu inteligenciju, za Fenix.

Veliki jezični modeli omogućili su prevarantima da u nekoliko sekundi sastave poruke koje izgledaju kao da dolaze iz banke, državne institucije, pošte ili bolnice. Umjetna inteligencija ne griješi u gramatici, ne zamara se i ne traži veliko tehničko znanje. Time je nestao jedan od rijetkih znakova po kojima su građani prije lakše prepoznavali opasnost.

No tehnologija nije jedino oružje. Najjače oružje i dalje je pritisak. Poruke u kojima piše da račun istječe, da će usluga biti blokirana ili da odmah treba potvrditi podatke osmišljene su tako da izazovu paniku prije nego što osoba stigne razmisliti. Prevaranti znaju da ljudi pod stresom donose brže i lošije odluke.

Posebno su izloženi stariji građani, ne zato što su naivni, nego zato što su odrasli u vremenu u kojem su institucije ulijevale povjerenje. Upravo to povjerenje danas se zloupotrebljava. No ni mlađi korisnici nisu imuni. I oni mogu nasjesti kada poruka pogodi pravo mjesto, primjerice financijsku nesigurnost, strah od gubitka ili znatiželju.

Prijevare više ne dolaze samo e-mailom. Sve češće se koriste SMS poruke, aplikacije za dopisivanje, društvene mreže, pa čak i QR kodovi. U nekim europskim zemljama prevaranti su lijepili lažne QR kodove na parkomate i javne površine, a korisnici bi nakon skeniranja završili na lažnim stranicama za unos podataka.

Najvažnija oblik zaštite zato nije kompliciran, a to je - zastati prije klika. Ako poruka traži hitnu reakciju, prvo treba provjeriti tko je šalje, zašto baš sada i zašto se stvara pritisak. Ne treba zvati broj iz poruke ni otvarati poveznicu, nego instituciju kontaktirati izravno, putem službene stranice ili poznatog broja telefona.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

