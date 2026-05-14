Povod je velika obljetnica: Stiže nam nova kovanica od 2 eura sa zanimljivim motivom na sebi

Hrvatska narodna banka (HNB) pustit će 16. srpnja u promet prigodnu kovanicu od 2 eura "100 godina Hrvatske radiotelevizije", a zamjena toga prigodnog izdanja za građanstvo započet će 20. srpnja, priopćila je u četvrtak HNB.Na nacionalnoj strani kovanice nalazi se prikaz radiovalova u pet redova, što simbolizira početak emitiranja Radija Zagreb, koji se prvi put čuo na valnoj duljini od 350 metara srednjeg vala 15. svibnja 1926. u 20.30.

Taj trenutak, ističe HNB, ujedno simbolizira početak djelovanja Hrvatske radiotelevizije, pravne nasljednice Radija Zagreb, a danas središnje nacionalne medijske kuće s velikim, kulturološkim i društvenim značenjem za Hrvatsku.

Kovanica će biti izdana u količini od 200.000 komada, od čega će 190.000 komada biti na raspolaganju građanima za zamjenu. Autor je likovnog rješenja nacionalne strane Karlo Gross, akademski kipar, a kovanica je otkovana u Hrvatskoj kovnici novca (HKN).

Prigodna eurokovanica, uz numizmatičku važnost, ima i status optjecajnog novca pa se za njezinu zamjenu u pravilu ne zaračunava naknada, napominje HNB i dodaje kako će se tako i navedena prigodna kovanica od 2 eura moći nabaviti za istu vrijednost od 2 eura.

Zainteresirani građani mogu je nabaviti tako da se u razdoblju od 18. svibnja do 18. lipnja ili do isteka predviđenih količina za zamjenu, prijave u Sustav za predbilježbe prigodnih kovanica HNB-a na poveznici https://prigodne-eurokovanice.hnb.hr/. Građani će moći iskazati zanimanje za zamjenu do najviše 5 (pet) primjeraka nove prigodne kovanice ili do isteka predviđenih količina za zamjenu novih prigodnih kovanica.

Od 20. srpnja građani će na temelju potvrđene predbilježbe svoje kovanice moći osobno zamijeniti na blagajni HNB-a (Jurišićeva 17, Zagreb, od ponedjeljka do petka od 8.30 do 15.30), bez naknade, putem poštanskih usluga isporukom na adresu u Republici Hrvatskoj uz naknadu za izvršenje poštanske usluge, koja se plaća na temelju predračuna Hrvatskoj narodnoj banci i u poslovnicama Financijske agencije, uz plaćanje naknade prema njezinu cjeniku.

Tko je pak zainteresiran za prigodnu kovanicu od 2 eura u posebnom blister-pakiranju ili numizmatičkom pakiranju koje je pripremila Hrvatska kovnica novca, za dodatne informacije i kupnju treba posjetite mrežnu stranicu HKN-a.