Automobil prikuplja podatke o vama, a da toga niste ni svjesni: Stručnjaci upozoravaju kada je to posebno opasno

Automobili su nekada bili simbol slobode, ali današnji modeli sve više nalikuju računalima na kotačima. Osim što prate stanje vozila, mnogi od njih prikupljaju i podatke o vozaču, putnicima i načinu vožnje. Moderni automobili mogu bilježiti kamo idete, koliko brzo vozite, kočite li naglo, vežete li pojas, tko je u vozilu, pa čak i što slušate. Neki sustavi imaju kamere okrenute prema vozaču, senzore u sjedalima i stalnu internetsku vezu, što znači da se podaci mogu slati proizvođaču ili trećim stranama gotovo u stvarnom vremenu, piše BBC.

Problem nije samo u privatnosti. Takvi podaci mogu imati i financijske posljedice. Među najzainteresiranijim kupcima podataka o vožnji nalaze se osiguravajuća društva, koja ih mogu koristiti za procjenu rizika i određivanje premija. U nekim slučajevima vozači bi zbog načina vožnje mogli plaćati skuplje osiguranje.

Analize organizacija za zaštitu privatnosti pokazuju da proizvođači automobila prikupljaju iznenađujuće širok raspon informacija. To mogu biti lokacija, stil vožnje, podaci povezani s infotainment sustavom, mobitelom spojenim na vozilo, aplikacijama, pa čak i biometrijski ili zdravstveni pokazatelji ako ih vozilo može detektirati.

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da mnogi vozači ni ne znaju na što pristaju. Suglasnosti se često daju pri aktivaciji infotainment sustava, aplikacije ili povezivanja mobitela s automobilom, kroz dugačke uvjete korištenja koje gotovo nitko ne čita.

Stručnjaci upozoravaju da se situacija može dodatno pogoršati kako se uvode napredni sigurnosni sustavi za praćenje umora, pijanstva ili nepažnje vozača. Takvi sustavi mogu povećati sigurnost na cestama, ali istodobno otvaraju pitanje tko smije koristiti podatke o ponašanju, zdravlju i navikama vozača.

Ipak, vozači mogu poduzeti nekoliko koraka kako bi smanjili količinu podataka koje automobil prikuplja. Ne treba se uključivati u programe osiguravatelja koji prate stil vožnje ako privatnost predstavlja problem. U postavkama infotainment sustava i povezanih aplikacija treba provjeriti opcije privatnosti i isključiti dijeljenje podataka gdje je to moguće.

U Europskoj uniji i Ujedinjenom Kraljevstvu vozači imaju pravo zatražiti uvid u podatke koje tvrtke prikupljaju o njima te u nekim slučajevima zatražiti njihovo brisanje. Korisno je i izbjegavati nepotrebno povezivanje mobitela s vozilom ako ne koristite funkcije koje su vam stvarno potrebne. Povezani automobili donose veću udobnost i sigurnost, ali i novu vrstu nadzora. Zato pitanje više nije samo koliko automobil troši goriva ili struje, nego i koliko podataka troši o vama.