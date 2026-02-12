Genijalan trik s autocesta: Znate li čemu služe crvene točke na plavim putokazima u Njemačkoj?

Crvene točke na plavim putokazima često zbunjuju vozače, a pitanje o njihovom značenju postavlja se najčešće na autocesti A93, odnosno A3, u smjeru Regensburga. Ove točke, koje se pojavljuju neposredno prije dolaska do čvora Regensburg, označavaju alternativnu rutu u slučaju dužeg zastoja. Postavljene su prije otprilike 20 godina kako bi vozačima olakšale putovanje i pomogle im u zaobilaženju prometnih gužvi, piše Fenix.

Naime, crvene točke označavaju rutu koja izbjegava usko grlo, poput tunela Pfaffensteiner na sjeveru Regensburga, koji je i tada, kao i danas, bio često pogođen gustim prometom i zastojima. Vozači koji prate ove oznake mogu izbjeći gužve i zastoje, dok alternativna "crvena ruta" može biti preporučena i putem radijskih vijesti. Ove rute se obično označavaju crvenim kvadratom s okruglom rupom u sredini, a koriste se kako bi se preusmjerio promet i smanjila opterećenost glavnih prometnih pravaca.

Iako crvene rute postoje i u drugim dijelovima Njemačke, one nisu previše česte, zbog čega mnogi vozači nisu upoznati s njihovim značenjem. Osim tih crvenih ruta, postoji i "plava ruta" koja vodi od priključka na autocestu A8 kod Pidiga do priključka na A3 kod Straubinga. Ova ruta, koja velikim dijelom prolazi kroz savezni put B20, predstavlja široku obilaznicu oko Münchena i koristi se za promet koji dolazi iz smjera Alpa prema sjeveroistoku. Plava ruta označena je plavim prstenom prema sjeveru i plavom točkom prema jugu, te nudi alternativni pravac za izbjegavanje gužvi u samom Münchenu.