Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 117
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KORISNO

Genijalan trik s autocesta: Znate li čemu služe crvene točke na plavim putokazima u Njemačkoj?

Cesta, autocesta
unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
12.02.2026.
u 13:30

Osim crvenih ruta, postoji i "plava ruta" koja vodi od priključka na autocestu A8 kod Pidiga do priključka na A3 kod Straubinga

Crvene točke na plavim putokazima često zbunjuju vozače, a pitanje o njihovom značenju postavlja se najčešće na autocesti A93, odnosno A3, u smjeru Regensburga. Ove točke, koje se pojavljuju neposredno prije dolaska do čvora Regensburg, označavaju alternativnu rutu u slučaju dužeg zastoja. Postavljene su prije otprilike 20 godina kako bi vozačima olakšale putovanje i pomogle im u zaobilaženju prometnih gužvi, piše Fenix.

Naime, crvene točke označavaju rutu koja izbjegava usko grlo, poput tunela Pfaffensteiner na sjeveru Regensburga, koji je i tada, kao i danas, bio često pogođen gustim prometom i zastojima. Vozači koji prate ove oznake mogu izbjeći gužve i zastoje, dok alternativna "crvena ruta" može biti preporučena i putem radijskih vijesti. Ove rute se obično označavaju crvenim kvadratom s okruglom rupom u sredini, a koriste se kako bi se preusmjerio promet i smanjila opterećenost glavnih prometnih pravaca.

Iako crvene rute postoje i u drugim dijelovima Njemačke, one nisu previše česte, zbog čega mnogi vozači nisu upoznati s njihovim značenjem. Osim tih crvenih ruta, postoji i "plava ruta" koja vodi od priključka na autocestu A8 kod Pidiga do priključka na A3 kod Straubinga. Ova ruta, koja velikim dijelom prolazi kroz savezni put B20, predstavlja široku obilaznicu oko Münchena i koristi se za promet koji dolazi iz smjera Alpa prema sjeveroistoku. Plava ruta označena je plavim prstenom prema sjeveru i plavom točkom prema jugu, te nudi alternativni pravac za izbjegavanje gužvi u samom Münchenu.

Zagreb napokon dočekao! Objavljeno koliko će trajati obnova Kina Europe, Tomašević: 'Laknulo nam je...'
Ključne riječi
Njemačka auto Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Teleoperateri od 1. srpnja povećavaju cijene nekih svojih usluga
HALO, INSPEKTORE

Plaćate li previše? Pokreće se nacionalna peticija protiv telekom 'harača'

- Ovom akcijom Halo, inspektore zahtijeva prekid prakse prema kojoj telekom operateri, uz prešutno odobrenje regulatora, sav rizik ekonomske nestabilnosti prebacuju isključivo na leđa potrošača. Kumulativni rast cijena telekomunikacijskih usluga u posljednje tri godine dosegnuo je kod pojedinih operatera razinu od više od 20%, čime je „indeksacija“ postala standardni godišnji „harač“, a ne izvanredna mjera

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!