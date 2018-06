Porsche stao s proizvodnjom

Hamburg je prošli tjedan postao prvi njemački grad koji je zabranio prometovanje avenijom dugom 2,3 km za dizelske automobile koji ne ispunjavaju Euro6 normu, koju ispunjavaju automobili proizvedeni od 2015. U isto vrijeme proizvođači automobila imaju velikih problema s prilagođavanjem svojih motora na nove zahtjeve koje je postavila Europska komisija. Jedna je od bitnijih novosti novi WLTP (svjetski usklađen postupak testiranja) koji od 1. rujna mijenja zastarjeli NEDC sustav mjerenja potrošnje, pa će tvornička potrošnja i štetne emisije CO2 biti realnije određene nego dosad.

Ali, zbog usklađivanja s tim protokolom proizvođači imaju određenih problema, a najveće, čini se, opet grupacija Volkswagen.

U petak je Frankfurter allgemeine zeitung (FAZ) objavio da Porsche prestaje s prodajom pojedinih automobila u Europi. Nijemci pišu da će se za modele Cayenne i Panamera čekati najmanje do ožujka 2019. godine. Hrvatski konfigurator Porsche modela na web stranici kaže: Odabrani model više nije dostupan za narudžbu!

A službeno se oglasio i Porsche. “Radimo na usklađenju naših modela s testnim ciklusom WLTP. Zbog novog zakona o emisiji ispušnih plinova benzinski motori zahtijevaju pretvorbu uz filtar partikularnih čestica (GPF) i dobivanje novih tipova odobrenja najkasnije do 1. rujna 2018. Kao posljedica toga privremeno smo ograničili narudžbe samo na vozila koja su na zalihama”. Mjerenje potrošnje i ispusta plinova prema WLTP ciklusu u obveznu će postupnu primjenu od rujna ove godine. Uz to, prošli je mjesec potpuno zaustavljena proizvodnja novih Audijevih modela A6 i A7 Sportback s najtraženijim 3,0 V6 dizelskim motorom, i to upravo zbog usklađenja motora s novim ekološkim normama. Uz ispunjavanje novih ekoloških normi WLTP protokol donosi i veću službenu potrošnju i veći ispust CO2 po km, a u mnogim europskim državama pa i u Hrvatskoj ispust CO2 jedan je od temelja za izračun visine trošarine. Zbog toga će Vlada uredbom prije primjene WLTP protokola, koja će početi 1. siječnja 2019., mijenjati stope prema kojima se računaju trošarine ili će trošarine na nove i rabljene automobile u Hrvatskoj poskupjeti.